Un bateau de tourisme chavire dans le sud de l’Inde, au moins 20 morts

NEW DELHI (AP) – Un bateau à impériale transportant plus de 30 passagers a chaviré au large d’une plage du sud de l’Inde dimanche soir et plus de 20 personnes, dont des enfants, sont mortes, ont rapporté les médias locaux.

« Le bateau est en train d’être ramené à terre et d’autres corps devraient être récupérés de l’intérieur », a déclaré le ministre des Sports V Abdurahiman à l’agence de presse Press Trust of India, ajoutant que quatre personnes dans un état critique ont été admises à l’hôpital.

Parmi les morts figuraient des enfants qui étaient venus faire un tour sur le bateau pendant leurs vacances scolaires, a précisé le ministre.

On ne sait pas ce qui a provoqué le renversement du bateau de tourisme près de la plage de Thoovaltheeram à Tanur, une ville côtière du district de Malappuram dans l’État du Kerala.

Le ministre en chef de l’État, qui se rendra dans la région lundi, a tweeté ses condoléances aux familles des victimes et a exhorté les autorités du district à superviser le sauvetage.

Lundi a été déclaré jour de deuil officiel, a rapporté PTI, citant un communiqué du gouvernement.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est dit « peiné par la perte de vies humaines » et a annoncé dans un tweet une indemnisation des familles des victimes.

Les accidents de navigation sont fréquents en Inde, où de nombreux navires sont surpeuplés et disposent d’équipements de sécurité inadéquats.

En septembre 2020, 12 personnes se sont noyées lorsqu’un bateau touristique a chaviré sur la rivière Godavari gonflée dans l’État méridional de l’Andhra Pradesh. En mai 2018, 30 personnes sont mortes lorsqu’un bateau a chaviré dans la même région.

