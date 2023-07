Un bateau de tourisme à un moment dramatique dans un hotspot de vacances britannique éclate en flammes alors que les passagers sautent dans la mer pour s’échapper

C’est le moment terrifiant où un énorme incendie a éclaté sur un bateau de tourisme sur une île grecque, envoyant des passagers paniqués sauter à l’eau.

Des images dramatiques montrent le bateau englouti par les flammes après qu’un incendie se soit déclaré au large de Rhodes.

L’incendie s’est déclaré sur le bateau touristique

Shaun était à bord avec sa femme Nicola et ses fils Lewis et Charlie

Les passagers ont été contraints de sauter à la mer pour s’éloigner du bateau en flammes

Le navire avec 96 passagers à bord se dirigeait vers Lindos lorsqu’il a pris feu près de la plage de Stegna, dans la ville d’Archangelos.

L’enfer a englouti le bateau Maggelanos jeudi après-midi et les pompiers se sont précipités sur les lieux.

Un passager britannique horrifié a décrit comment les gens ont été forcés de sauter à l’eau alors que l’incendie ravageait rapidement le navire en bois.

Shaun Williams, 55 ans, de St. Ives, Cornwall, venait d’arriver sur l’île la veille avec sa femme Nicola et ses deux fils Lewis, 17 ans, et Charlie, 9 ans.

Ils ont décidé de faire une excursion en bateau d’une demi-journée autour de Rhodes dans l’après-midi.

Ils n’étaient qu’une demi-heure après le début du voyage lorsqu’ils se sont arrêtés dans une baie appelée Stegna Beach pour faire de la plongée avec tuba.

Il a déclaré à The Sun Online: « Nous avons entendu l’équipage crier et courir de haut en bas et aller chercher les extincteurs.

« Ensuite, nous avons vu la fumée sortir et ils ont commencé à distribuer des gilets de sauvetage.

« Nous étions au sommet du bateau à ce moment-là, nous ne pouvions donc pas voir le feu, mais le capitaine a dit » tout le monde est parti « .

« Nous avons donc dû sauter parce que nous ne pouvions pas descendre les escaliers parce qu’il y avait tellement de monde là-bas.

« Nous avons dû sauter sur le pont inférieur et tout ce que nous pouvions voir était un mur de flammes.

« À l’arrière, on a vu le feu alors on a sauté à l’eau.

« Nous étions terrifiés – il y avait beaucoup d’enfants sur le bateau.

« Tout le monde est entré dans l’eau – quelques minutes plus tard, d’où nous nous trouvions, c’était totalement en feu. »

Des images choquantes montrent de la fumée noire s’échappant dans les airs alors que le bateau est entièrement recouvert de flammes tandis que les touristes d’un bateau à proximité regardaient dans horreur.

Shaun a ajouté: « Beaucoup de petits bateaux sont venus et ont ramassé autant de personnes qu’ils le pouvaient. »

Tous les passagers ont été secourus alors que cinq ambulances EKAV se sont précipitées dans la région tandis que Rhodes Hôpital a été placé en état d’alerte maximale.

Une fillette de neuf ans a été emmenée au hôpital avec des brûlures mineures et une femme de 50 ans a subi des blessures mineures.

Le reste des passagers ont ensuite été transférés dans leur hôtels en bus.

Le navire a été complètement détruit avant de couler. les autorités disant qu’elles s’occuperaient de la marine pollution.

L’autorité portuaire centrale de Rhodes, qui mène l’enquête préliminaire sur l’incendie, a arrêté le capitaine du navire ainsi qu’un autre membre de l’équipage, a rapporté ERT.

Le navire a été englouti par les flammes près de la plage de Stegna à Rhodes Crédit : Tiktok – @toonlens