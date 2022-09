Un bateau de pêche qui fuit du carburant remonté à la surface un mois après avoir coulé près de Victoria – Kelowna Capital News

Un bateau de pêche a été retiré de l’eau un mois après avoir coulé et commencé à laisser échapper du diesel dans le détroit entre le Grand Victoria et l’État de Washington.

Le bateau de pêche de l’île des Aléoutiennes a coulé le 13 août, près de l’île de San Juan, dans un lieu d’alimentation important pour les épaulards résidents du sud en voie de disparition.

Les équipages ont passé des semaines à déployer des milliers de pieds de barrages absorbants pour absorber les carburants déversés alors que les chercheurs et les groupes environnementaux ont signalé leur inquiétude pour les baleines, la vie marine et d’autres animaux de la région. Pendant ce temps, le diesel fuyait lentement des évents du navire de 49 pieds alors que les équipes de plongée luttaient pour suivre le bateau alors qu’il s’enfonçait plus profondément.

Mais dimanche (17 septembre), le bateau a été sorti de l’eau. Cependant, le bateau reste à la surface avec le soutien d’une barge alors que les agences supervisant la réponse réévaluent leurs prochaines étapes.

“Remonter le navire à la surface est certainement un succès, mais la complexité de cette opération continue de défier notre équipe”, a déclaré le Cmdr des garde-côtes américains. Kira Moody, du commandement unifié de l’incident dans un communiqué de presse.

«Le levage du bateau était une première étape essentielle pour minimiser le risque de pollution en cours. La prochaine étape consistera probablement à déplacer la barge-grue vers un endroit plus abrité où nous pourrons sécuriser complètement le bateau avec beaucoup moins de risques pour nos plongeurs et notre équipage et mieux protéger l’environnement de tout risque de pollution persistant.

Les équipages doivent accéder aux réservoirs de carburant tribord et aux espaces intérieurs pour poursuivre l’assèchement du bateau afin de l’alléger. Une grue sur place peut supporter le poids, mais Moody a déclaré que la configuration actuelle du gréement met trop de pression sur la structure du bateau, ce qui signifie qu’il pourrait se casser et libérer le carburant restant.

Un éclat de carburant était visible lorsque l’île des Aléoutiennes a été soulevée à la surface et les intervenants “ont pu faire exploser un éclat qui était maîtrisable”.

Les équipes de la faune impliquées dans la réponse ont pu dissuader les oiseaux des reflets, a indiqué le commandement unifié.

Les équipages disent qu’ils continueront à surveiller les reflets, l’emplacement des mammifères marins et les impacts sur les rivages.

Toute personne qui voit un éclat non contenu est priée d’appeler le National Response Center au 800-424-8802 et la faune mazoutée peut être signalée au 800-22-BIRDS.

Épaulards résidents du sudÉtat de WashingtonVictoria