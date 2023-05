Un bateau de pêche chinois chavire dans l’océan Indien avec 39 disparus

Un bateau de pêche chinois a chaviré dans l’océan Indien et son équipage de 39 personnes est porté disparu.

Le président Xi Jinping a ordonné une opération de recherche et de sauvetage.

Le mois dernier, deux membres d’équipage chinois ont été tués lorsqu’un navire de dragage chinois a chaviré au large des Philippines.

Un navire de pêche chinois a chaviré dans le centre de l’océan Indien, ont rapporté mercredi les médias officiels, avec son équipage composé de 17 marins chinois, 17 indonésiens et cinq marins philippins portés disparus.

« Jusqu’à présent, aucune personne disparue n’a été retrouvée », a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV, ajoutant que le président Xi Jinping avait ordonné une opération de recherche et de sauvetage.

Le navire, baptisé Lu Peng Yuan Yu 028 et appartenant à Penglai Jinglu Fishery Co, a chaviré vers 3 heures du matin, heure de Pékin, mardi (19h00 GMT lundi), a indiqué CCTV.

Des équipes de recherche et de sauvetage de toute la région sont arrivées sur les lieux et la Chine a déployé deux navires pour aider à l’opération, a rapporté le radiodiffuseur.

Le ministère des Affaires étrangères de Pékin a lancé un « mécanisme d’urgence pour la protection consulaire » impliquant les ambassades et les consulats en Australie, au Sri Lanka, aux Maldives, en Indonésie, aux Philippines et dans d’autres pays, selon CCTV.

LIRE | Les dirigeants du G7 se réunissent pour faire pression sur la Russie et trouver l’unité de la Chine

Deux membres d’équipage chinois ont été tués le mois dernier lorsqu’un navire de dragage chinois a chaviré au large des Philippines le mois dernier.

Au cours des deux dernières décennies, la Chine a construit la plus grande flotte de pêche en eau profonde au monde.

Mais alors que les stocks intérieurs s’épuisent, les pêcheurs chinois ont navigué plus loin et se sont retrouvés empêtrés dans un nombre croissant de conflits et d’accidents maritimes.

A LIRE AUSSI | Un bébé se noie, 23 disparus après qu’un hippopotame a heurté un bateau au Malawi

En 2019, les Philippines ont accusé un navire chinois d’avoir percuté un bateau philippin dans la mer de Chine méridionale contestée, le faisant couler et mettant en danger la vie de près d’une douzaine de membres d’équipage.