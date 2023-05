Un bateau de pêche chinois chavire au milieu de l’océan Indien, 39 disparus

Plusieurs navires et avions ont recherché mercredi 39 personnes portées disparues après le naufrage d’un bateau de pêche chinois au milieu de l’océan Indien.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a déclaré que l’accident s’était produit vers 3 heures du matin mardi. Le rapport indique que l’équipage comprend 17 personnes de Chine, 17 d’Indonésie et cinq des Philippines.

Le dirigeant chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang ont ordonné aux diplomates chinois à l’étranger, ainsi qu’aux ministères de l’agriculture et des transports, d’aider à la recherche de survivants.

« Tous les efforts » doivent être déployés dans l’opération de sauvetage, a déclaré M. Xi, cité par l’agence de presse officielle Xinhua. Li a ordonné des mesures non spécifiées pour « réduire les pertes et renforcer la gestion de la sécurité des navires de pêche en mer afin d’assurer la sécurité du transport et de la production maritimes », a indiqué Xinhua.

Aucun mot n’a été donné sur la cause du chavirement.

L’Australie, l’Indonésie et les Philippines ont également exprimé leur volonté de se joindre à la recherche. L’Agence nationale indonésienne de recherche et de sauvetage a déclaré que le chavirement s’était produit à environ 2 900 milles au nord-ouest de l’Australie.

Plusieurs navires et un avion P-8A Poseidon des Forces de défense australiennes ont fouillé la zone. L’océan Indien s’étend de l’Asie du Sud et de la péninsule arabique à l’Afrique de l’Est et à l’ouest de l’Australie. Aucun survivant ou radeau de sauvetage n’a été repéré.

Le centre de commandement des garde-côtes philippins a déclaré mercredi qu’il surveillait la situation et se coordonnait avec l’ambassade de Chine à Manille, ainsi qu’avec les équipes de recherche et de sauvetage opérant près du dernier emplacement connu du navire.

L’Australian Maritime Safety Authority a déclaré qu’elle coordonnait les recherches dans ce qu’elle appelait un endroit éloigné de l’océan Indien, à environ 3 100 milles au nord-ouest de la ville côtière de Perth. Il a indiqué que l’agence avait reçu un signal de balise de détresse du navire de pêche vers 5 h 30 mardi, heure australienne, et que les conditions météorologiques dans la région mardi étaient « extrêmes », mais s’étaient améliorées mercredi.

Le long de la baie du Bengale, à l’extrémité nord de l’océan Indien, le Myanmar et le Bangladesh se remettaient d’un puissant cyclone qui s’était abattu sur leurs côtes, causant des destructions généralisées et au moins 21 morts, des centaines d’autres étant portées disparues.

Les navires marchands et de pêche de la région recherchaient également des survivants mercredi.

Un avion de sauvetage Challenger basé à Perth larguera une bouée pour aider à la modélisation de la dérive afin d’aider davantage à la recherche, a indiqué l’agence.

La recherche a couvert une zone pratiquement au centre de l’océan Indien. La coque chavirée a été repérée et l’émetteur a détecté plus de 620 miles au sud du Sri Lanka, le port le plus proche semblant être la chaîne d’îles des Maldives, à environ 310 miles au nord de la zone de recherche.

Le Lu Peng Yuan Yu 028 était basé dans la province côtière orientale du Shandong, exploité par la Penglai Jinglu Fishery Co. Ltd., selon les rapports. Un autre navire chinois, le Lu Peng Yuan Yu 018, opère près de la coque renversée et a été invité à effectuer une recherche quadrillée de survivants, selon l’agence indonésienne.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que des moyens de sauvetage supplémentaires étaient en route vers les lieux.

« Nous continuerons de prendre toutes les mesures possibles avec toutes les parties pour rechercher et sauver les personnes disparues. La partie chinoise remercie le département australien de recherche et de sauvetage maritime d’avoir rapidement envoyé des avions et coordonné les navires étrangers de passage pour participer à la recherche et au sauvetage », a déclaré M. Wang. a déclaré aux journalistes lors d’un briefing quotidien mercredi.

On pense que la Chine exploite la plus grande flotte de pêche au monde. Beaucoup d’entre eux restent en mer pendant des mois, voire des années, soutenus par les agences de sécurité maritime de l’État chinois et un réseau tentaculaire de navires de soutien.

Des navires chinois de pêche au calmar ont été documentés utilisant de larges filets pour attraper illégalement du thon déjà surexploité dans le cadre d’une augmentation de l’activité non réglementée dans l’océan Indien, selon un rapport publié en 2021 par un groupe de surveillance basé en Norvège qui a souligné les inquiétudes croissantes concernant le manque de la coopération internationale pour protéger les espèces marines en haute mer.

Le groupe, appelé Trygg Mat Tracking, a constaté que le nombre de bateaux de pêche au calmar en haute mer dans l’océan Indien – où la pêche de l’espèce n’est pas réglementée – a été multiplié par six depuis 2016.

Les garde-côtes américains ont également été impliqués dans une confrontation dangereuse avec des navires chinois non loin des îles Galapagos en Équateur en 2022 lors d’une mission d’inspection des navires pour détecter tout signe de pêche illégale, non déclarée ou non réglementée.

Les navires de pêche chinois opérant illégalement sont connus pour naviguer « dans le noir », avec leur dispositif de repérage obligatoire qui donne la position d’un navire soit éteint, transmettant par intermittence ou fournissant de faux identifiants.

En 2014, on pense que le vol 370 de Malaysia Airlines s’est écrasé quelque part dans l’océan Indien avec 239 personnes à bord. Ce Boeing 777, toujours porté disparu, est devenu invisible pour les radars civils lorsque son dispositif de localisation de transpondeur a cessé d’émettre lors d’un vol au départ de Kuala Lumpur.