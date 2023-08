Un bateau de migrants traversant la Manche depuis la France chavire, au moins six morts

Au moins six personnes sont mortes et plus de 50 ont été secourues après qu’un bateau de migrants tentant de traverser la Manche depuis la France a chaviré tôt dimanche.

Les autorités françaises auraient lancé une opération de sauvetage massive vers 6 heures du matin, heure locale, alors que des dizaines de bateaux de migrants tentaient de faire la traversée en même temps.

« Plusieurs bateaux rencontraient de sérieuses difficultés », a déclaré à Reuters le maire local Franck Dhersin. « Près de (la ville côtière de) Sangatte, ils ont malheureusement trouvé des cadavres. »

Les autorités maritimes françaises ont confirmé qu’il y avait au moins six morts et ont déclaré que des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours, a rapporté Reuters.

LE PM DU ROYAUME-UNI, SUNAK, S’ENGAGE À EXPULTER TOUS LES IMMIGRANTS ILLÉGAUX : « VOUS NE POURREZ PAS RESTER »

Des milliers de migrants ont tenté la traversée dangereuse de la France vers l’Angleterre ces dernières années, demandant l’asile au Royaume-Uni

Les trafiquants d’êtres humains profitant du sort des migrants les chargeront sur des canots de fortune, qui peuvent à peine rester à flot et sont vulnérables aux vagues et au trafic maritime intense alors qu’ils se dirigent vers la Grande-Bretagne.

Un volontaire à bord de l’un des bateaux de sauvetage a déclaré à Reuters qu’ils avaient sauvé 54 personnes de l’engin chaviré. Elle a décrit comment les migrants frénétiques utilisaient leurs chaussures pour renflouer l’eau du bateau qui coulait, qui était surchargé.

Le Premier ministre français Elisabeth Borne a déclaré que le ministre adjoint des Affaires maritimes, Hervé Berville, se rendrait à Calais, près de l’endroit où l’un des bateaux de migrants a chaviré. « Mes pensées vont aux victimes », a-t-elle posté sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

LA GRANDE-BRETAGNE ACCUEILLERA 500 MIGRANTS SUR UNE PÉNICHE AMARRÉ AU LARGE DES CÔTES ANGLAISES

Les garde-côtes britanniques ont déclaré avoir envoyé un canot de sauvetage de Douvres pour aider les efforts de sauvetage, ainsi qu’une équipe de sauvetage des garde-côtes et du personnel ambulancier.

Un navire des forces frontalières britanniques et deux canots de sauvetage ont secouru toutes les personnes à bord d’un autre petit bateau dans la Manche lors d’un incident séparé samedi, ont ajouté les garde-côtes britanniques.

« Mes pensées et mes prières vont aux personnes touchées par la perte tragique de vies humaines dans la Manche aujourd’hui », a déclaré la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman. « Ce matin, j’ai parlé avec nos équipes des forces frontalières qui ont soutenu les autorités françaises en réponse à cet incident. »

Depuis 2018, plus de 100 000 migrants ont tenté la traversée de la France vers l’Angleterre, selon le gouvernement britannique. Cette année seulement, près de 16 000 migrants ont tenté de traverser.

LE ROYAUME-UNI EST PRÊT À RÉPRIMER LES IMMIGRANTS ILLÉGAUX : BLOQUER L’ACCÈS AUX BANQUES, LES LOCATIONS DE MAISON ET LES PERMIS DE CONDUIRE

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis « d’arrêter les bateaux » alors que les membres du parti conservateur au pouvoir ont critiqué son gouvernement pour ne pas avoir agi. En juin, Sunak s’est attribué le mérite d’avoir réduit les passages de 20% par rapport à l’année dernière, mais le Parti travailliste a accusé Sunak de ne pas avoir éliminé un arriéré de dizaines de milliers de demandes d’asile alors que de plus en plus de migrants continuent d’arriver.

Les migrants qui viennent au Royaume-Uni ont été logés dans des hôtels pour un coût de 6 millions de livres (7,4 millions de dollars) par jour.

Reuters a contribué à ce rapport.