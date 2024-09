Un bateau de migrants « se déchire » dans la Manche — RT World News

Au moins 13 personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été secourues dans l’eau, ont indiqué les autorités françaises.

Un bateau transportant des migrants à travers la Manche a chaviré et coulé mardi au large du Cap Gris-Nez, dans le nord de la France, tuant au moins 13 personnes, ont rapporté les médias français, citant les autorités locales et les garde-côtes.

Les équipes de secours ont secouru plus de 50 personnes supplémentaires dans l’eau, dont certaines dans un état critique, a indiqué la préfecture maritime locale.

Olivier Barbarin, maire de la ville portuaire du Portel, où les rescapés ont été transportés pour être soignés, a déclaré au Parisien que le bateau avait chaviré après que sa coque a cédé en raison du grand nombre de personnes à bord. « déchiré » sous la tension.

L’incident s’est produit tôt le matin, mais les opérations de secours étaient toujours en cours mardi après-midi, alors qu’au moins deux personnes étaient toujours portées disparues. Un porte-parole des garde-côtes français a déclaré qu’un certain nombre d’hélicoptères et de bateaux, notamment de la marine, ont participé aux efforts de sauvetage. Les garde-côtes britanniques ont également été mis en alerte.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a qualifié la tragédie de mardi de « terrible catastrophe » dans un message sur X. Commentant l’incident, la ministre britannique de l’Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré qu’il s’agissait «horrifiant et profondément tragique» et a accusé ceux qui facilitent les traversées illégales de la Manche de mettre intentionnellement en danger des vies humaines à des fins lucratives.















« Les gangs qui se cachent derrière ce trafic effroyable et sans scrupules de vies humaines entassent de plus en plus de personnes sur des bateaux pneumatiques de moins en moins navigables et les envoient dans la Manche même par très mauvais temps. Rien ne les intéresse, sauf les profits qu’ils en tirent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le naufrage de mardi porte à au moins 37 le nombre de morts parmi les migrants traversant la Manche cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis que les autorités ont commencé à surveiller le phénomène, selon les données du Parisien. Le précédent record avait été établi en 2021, lorsque 30 migrants s’étaient noyés en tentant de rejoindre le Royaume-Uni à bord d’embarcations de fortune.

Selon les autorités britanniques, les traversées illégales de la Manche ont atteint un niveau record au premier semestre 2024, avec 21 615 migrants arrivés par ce moyen depuis janvier. Au total, près de 136 000 demandeurs d’asile ont traversé illégalement la Manche depuis la France depuis que le Royaume-Uni a commencé à recenser ces arrivées en 2018.

Réagissant au dernier incident, le directeur général du Conseil britannique pour les réfugiés, Enver Solomon, a déclaré que cela montre « le besoin urgent d’une approche globale et multidimensionnelle pour réduire les traversées dangereuses de la Manche. »