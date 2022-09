Un bateau de migrants libanais coule dans les eaux syriennes, le bilan s’élève à 73 morts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le nombre de morts d’un bateau transportant des migrants du Liban qui a coulé dans les eaux syriennes s’élève à au moins 73, a rapporté vendredi la télévision d’Etat citant le ministre syrien de la Santé.

Les autorités syriennes ont déclaré que certains membres de la famille des victimes avaient commencé à traverser la Syrie depuis le Liban voisin pour aider à identifier leurs proches et à récupérer leurs corps.

L’incident est le plus meurtrier depuis qu’un nombre croissant de Libanais, de Syriens et de Palestiniens ont tenté de fuir le Liban en crise par la mer vers l’Europe. Rien qu’au Liban, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi et la livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur, éradiquant le pouvoir d’achat de milliers de familles qui vivent désormais dans l’extrême pauvreté.

Le ministre de la Santé Mohammed Hassan Ghabbash aurait déclaré que 20 personnes avaient été sauvées vivantes et recevaient des soins à l’hôpital al-Basel dans la ville côtière syrienne de Tartous. Il a ajouté que les autorités médicales étaient en alerte depuis jeudi après-midi pour aider aux opérations de recherche.

Plus tôt vendredi, le gouverneur de Tartous, Abdul- Halim Khalil, a déclaré à Sham FM pro-gouvernemental que la recherche de nouveaux corps se poursuivait au large des côtes de son pays. Khalil a déclaré que le bateau avait coulé deux jours plus tôt.

Un responsable du port syrien a déclaré à l’agence de presse d’État, SANA, que 31 corps ont été rejetés sur le rivage et que les autres ont été récupérés par des bateaux syriens qui ont commencé une opération de recherche jeudi soir.

Des milliers de Libanais, de Syriens et de Palestiniens ont quitté le Liban sur des bateaux au cours des derniers mois à la recherche de meilleures opportunités en Europe.

Le Liban compte 6 millions d’habitants, dont 1 million de réfugiés syriens, et est en proie à une grave crise économique depuis fin 2019 qui a plongé plus des trois quarts de la population dans la pauvreté.

En avril, un bateau transportant des dizaines de Libanais, Syriens et Palestiniens tentant de migrer par voie maritime vers l’Italie a coulé à plus de cinq kilomètres du port de Tripoli, à la suite d’un affrontement avec la marine libanaise. Des dizaines de personnes ont été tuées dans l’incident.

Les migrants quittent le pays depuis la côte nord du Liban, la région la plus pauvre du petit pays.

Mercredi, des responsables libanais ont déclaré que les forces navales avaient secouru un bateau transportant 55 migrants après avoir rencontré des problèmes techniques à environ 11 kilomètres au large des côtes de la région nord du Akkar. Il a indiqué que les personnes secourues comprenaient deux femmes enceintes et deux enfants.