Un bateau de croisière transportant 206 personnes s’échoue au Groenland

Un bateau de pêche appartenant au gouvernement du Groenland tentera d’utiliser la marée haute pour libérer un navire de croisière de luxe battant pavillon des Bahamas et transportant 206 personnes qui s’est échoué dans le parc national le plus septentrional du monde, ont indiqué les autorités.

Le capitaine Flemming Madsen, du Commandement conjoint danois de l’Arctique, a déclaré à l’Associated Press que les passagers et l’équipage du navire bloqué dans le nord-ouest du Groenland se portaient bien et « tout ce que je peux dire, c’est qu’ils ont vécu une expérience inoubliable ».

Le navire de pêche scientifique devait arriver plus tard mercredi et tenterait, lorsque les conditions seraient réunies, de libérer le MV Ocean Explorer de 104,4 mètres de long et 18 mètres de large.

Le bateau de croisière s’est échoué lundi au-dessus du cercle polaire arctique dans l’Alpefjord, dans le parc national du nord-est du Groenland. Le parc couvre 972 000 kilomètres carrés, soit presque autant que la France et l’Espagne réunies, et environ 80 % est recouvert en permanence par une calotte glaciaire, selon l’office du tourisme Visit Greenland.

Alpefjord se trouve dans un coin reculé du Groenland, à environ 240 kilomètres de la colonie la plus proche, Ittoqqortoormiit, elle-même située à près de 1 400 kilomètres de la capitale du pays, Nuuk.

Sécurité des passagers et de l’équipage

L’équipage de l’Ocean Explorer a tenté à deux reprises, sans succès, de faire flotter le navire tout seul à marée haute.

Dans un communiqué, Aurora Expeditions, basée en Australie, qui exploite le navire, a déclaré que les passagers et les membres de l’équipage étaient en bonne santé et en bonne santé et qu’il n’y avait « aucun danger immédiat pour eux-mêmes, le navire ou l’environnement ».

« Nous participons activement aux efforts visant à libérer le MV Ocean Explorer de son échouement. Notre principal engagement est d’assurer le rétablissement du navire sans compromettre la sécurité », indique le communiqué.

Des dizaines de navires de croisière naviguent chaque année le long de la côte du Groenland afin que les passagers puissent admirer le paysage montagneux pittoresque avec ses fjords, ses bœufs musqués et ses voies navigables remplies d’icebergs de différentes tailles et de glaciers s’avançant dans la mer.

Madsen, du Commandement conjoint de l’Arctique du Danemark, a déclaré que les passagers de l’Ocean Explorer étaient « un mélange » de touristes venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Grande-Bretagne, des États-Unis et de Corée du Sud.

Le Groenland est un territoire semi-indépendant faisant partie du royaume danois, tout comme les îles Féroé.

Les personnes à bord « sont dans une situation difficile, mais compte tenu des circonstances, l’ambiance à bord du navire est bonne et tout le monde à bord se porte bien. Il n’y a aucun signe que le navire ait été sérieusement endommagé par l’échouement », a indiqué le Commandement conjoint de l’Arctique. a déclaré mercredi.

Une vue de l’Ocean Explorer, un navire de croisière norvégien battant pavillon des Bahamas avec 206 passagers et membres d’équipage, qui s’est échoué dans le nord-ouest du Groenland, le mardi 12 septembre 2023. (PA)

Le temps dans la région mercredi était caractérisé par du soleil, un ciel bleu clair et une température autour de 5°C, selon l’Institut météorologique danois.

L’Ocean Explorer a été construit en 2021 et appartient à Copenhagen SunStone Ships, qui fait partie du groupe danois SunStone. Il a une proue inversée, en forme de celle d’un sous-marin. Il dispose de 77 cabines, 151 lits passagers et 99 lits pour l’équipage, ainsi que de plusieurs restaurants, selon le site Internet du groupe Sunstone.

Le Commandement conjoint de l’Arctique a déclaré qu’il y avait d’autres navires à proximité du paquebot de croisière échoué et que « si le besoin s’en fait sentir, le personnel de la patrouille de traîneaux à chiens Sirius peut être sur les lieux de l’accident dans un délai d’une heure et demie ».

Mardi, des membres de la Sirius Dog Sled Patrol, une unité navale danoise qui effectue des reconnaissances à longue portée et renforce la souveraineté danoise dans la nature sauvage de l’Arctique, ont rendu visite aux passagers et leur ont expliqué la situation, « ce qui les a calmés car certains étaient anxieux », a déclaré Madsen. , qui était l’officier de service du Commandement conjoint de l’Arctique, a déclaré.

Le commandement, qui coordonnait l’opération visant à libérer le navire de croisière, a déclaré que le navire de la marine danoise le plus proche se trouvait à environ 1 200 milles marins (plus de 2 000 kilomètres). Il se dirigeait vers le site et devrait atteindre le navire échoué dès vendredi.

La mission principale du Commandement conjoint de l’Arctique est d’assurer la souveraineté danoise en surveillant la zone autour des îles Féroé et du Groenland, y compris l’océan Arctique au nord.