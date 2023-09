Un bateau de croisière transportant 206 personnes s’échoue au Groenland – et les secours n’arriveront que vendredi | Nouvelles du monde

Un bateau de croisière avec 206 passagers et membres d’équipage à son bord s’est échoué dans le nord-ouest du Groenland et les secours n’arriveront pas avant vendredi au plus tôt, ont indiqué les autorités.

L’Ocean Explorer s’est échoué lundi à Alpefjord, dans un parc national à environ 1 400 km au nord-est de du Groenland Nuuk, la capitale, a déclaré le Commandement conjoint de l’Arctique (JAC) de l’armée danoise.

« Un bateau de croisière en difficulté dans le parc national est évidemment une préoccupation. Les secours les plus proches sont loin, nos unités sont loin et la météo peut être très défavorable », a déclaré le commandant des opérations du JAC, Brian Jensen, dans le communiqué.

Il a déclaré que le navire de la marine danoise le plus proche se trouvait à environ 1 200 milles marins (plus de 2 000 km ou 1 380 milles), ajoutant qu’il se dirigeait vers le site et n’atteindrait le navire échoué que vendredi au plus tôt.

« Cependant, dans cette situation particulière, nous ne voyons aucun danger immédiat pour la vie humaine ou l’environnement, ce qui est rassurant », a-t-il ajouté.

Les autorités ont été en contact avec un autre bateau de croisière dans la région et il lui a été demandé de rester à proximité pour aider au cas où la situation changerait.

Le navire de croisière échoué pourrait également se libérer tout seul lorsque la marée est haute, a rapporté la télévision groenlandaise KNR.

Mais plus tard mardi, le JAC a déclaré sur sa page Facebook que le navire était toujours coincé malgré la marée.

« Quoi qu’il en soit, la chose la plus importante pour nous est que tout le monde se mette en sécurité », a déclaré M. Jensen.

Un porte-parole du croisiériste australien Aurora Expeditions a déclaré que tout le monde à bord était en bonne santé et en sécurité.

L’Ocean Explorer a été achevé en 2021 et peut accueillir jusqu’à 134 passagers.

Elle propose des voyages vers « certaines des destinations les plus sauvages et les plus isolées de la planète », a indiqué Aurora Expeditions sur son site Internet.

Le Groenland est un territoire semi-indépendant faisant partie du royaume danois.