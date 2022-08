Un bateau de croisière norvégien s’échoue ; pas de passagers à bord

STOCKHOLM (AP) – L’opérateur norvégien de navires de croisière Hurtigruten a déclaré qu’un de ses navires s’était échoué dans un fjord au large de la côte ouest du pays nordique.

Hurtigruten a déclaré que le navire de croisière MS Richard With n’était pas en service normal et qu’il n’y avait aucun passager à bord lorsque l’incident s’est produit vendredi près de l’embouchure du fjord de Sogne, le fjord le plus long et le plus profond de Norvège.

“Personne n’a été blessé dans l’incident et il n’y a aucun danger pour l’équipage à bord”, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

“Le navire est stable et l’assistance au remorquage a été appelée. Le moteur et le système de propulsion fonctionnent et le capitaine contrôle la situation », a déclaré la compagnie.

Hurtigruten organise des croisières populaires le long de la côte pittoresque de la Norvège.

The Associated Press