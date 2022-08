Un bateau de croisière norvégien s’échoue dans un fjord | Nouvelles du monde

Un bateau de croisière norvégien s’est échoué dans un gué au large de la côte ouest du pays.

L’opérateur norvégien de navires de croisière Hurtigruten a déclaré que l’incident s’était produit vendredi près de l’embouchure du fjord de Sogne, le fjord le plus long et le plus profond de Norvège.

Il a indiqué que le MS Richard With n’était pas en service ordinaire et qu’il n’y avait aucun passager à bord.

Personne n’a été blessé et l’équipage n’était pas en danger, a ajouté l’opérateur.

Il a indiqué que le navire était stable et attendait une assistance de remorquage.

Hurtigruten organise des croisières le long de la côte pittoresque de la Norvège.