Un bateau de croisière navigue vers l’Alaska après un retard d’une nuit à Vancouver en raison d’une grève de remorqueurs

Un navire de croisière à destination de l’Alaska a quitté Vancouver lundi après un retard de près d’une journée en raison d’une grève de remorqueurs qui a déclenché un flot de plaintes de passagers bloqués.

Le départ du Celebrity Eclipse était prévu à 16 heures dimanche, mais Celebrity Cruises a déclaré que le navire s’était retrouvé coincé dans le port de Vancouver parce qu’il était attaché à une barge et que les travailleurs du remorqueur refusaient de le retirer.

Le passager Steve Bains a déclaré que le capitaine avait annoncé lundi juste après midi que les travailleurs avaient accepté de détacher le navire de la barge, et avait ensuite envoyé des photos confirmant que le navire avait mis les voiles vers 12h45.

La compagnie de croisière a déclaré sur son compte Twitter que le navire sauterait son voyage vers le détroit d’Icy en Alaska, mais s’en tiendrait au reste de l’itinéraire d’une semaine comme prévu.

Il émettra également un “crédit égal au montant de 1,5 jour” et toute excursion réservée par l’intermédiaire de la société pour Icy Strait sera annulée et remboursée, a-t-il déclaré.

Les comptes de médias sociaux de la compagnie de croisière ont été remplis de plaintes de personnes, dont beaucoup ont déclaré qu’elles étaient coincées sur le navire.

Laura Dietz faisait partie de ceux qui ont exprimé des inquiétudes sur Twitter concernant le retard.

“Dire à vos clients bloqués à bord de l’Eclipse à Vancouver que vous faites tout ce que vous pouvez 24 heures plus tard n’est pas suffisant”, a-t-elle déclaré dans un tweet à l’entreprise lundi matin.

Dans un message privé, elle a déclaré que sa mère et son beau-père, tous deux âgés de 70 ans, étaient passagers du bateau. Elle a dit qu’ils avaient voyagé depuis l’Angleterre et que leur voyage avait été annulé deux fois en raison de COVID-19.

“(Ils sont) épuisés, pris au piège, frustrés et attristés que le voyage se soit transformé en cela”, a-t-elle déclaré dans le message avant le départ du navire.

Bains, qui était monté à bord du navire avec sa femme vers 13h30 dimanche, a déclaré que les gens étaient frustrés par le manque de communication du personnel dimanche soir.

“Etions coincés. Dans un sens, nous sommes pris en otage », a-t-il déclaré dans une interview environ deux heures avant le départ.

“Les gens sont un peu résignés et essaient d’en tirer le meilleur parti (mais) plus ça dure, je pense que ça devient plus décourageant.”

Une annonce à bord lundi matin du capitaine du navire a déclaré que l’Eclipse devait partir plus tard dans la journée, affirmant que l’action au travail était la cause du retard.

“C’est une situation des plus inhabituelles et malheureuse et nous sommes aussi frustrés que vous”, a déclaré le capitaine. “Nous communiquerons plus régulièrement avec vous pour vous tenir pleinement informés de nos progrès.”

L’annonce aux passagers a été faite vers 10 h 30 alors que La Presse canadienne s’entretenait avec quelqu’un à bord du navire.

Jeudi, la Guilde de la marine marchande du Canada a lancé des actions contre les 30 remorqueurs exploités dans la province par Seaspan, une entreprise de services maritimes de Vancouver, après avoir déclaré que les négociations contractuelles étaient dans l’impasse.

Adam D’Agostino, porte-parole de Seaspan, a déclaré qu’il était regrettable que ses négociations avec le syndicat des remorqueurs aient eu un impact négatif sur les clients.

«Seaspan avait pris des dispositions pour minimiser les impacts sur nos clients et sur l’industrie au sens large, et il est regrettable que l’action des travailleurs de la CMSG ait amené d’autres travailleurs syndiqués à refuser un travail, ce qui a entraîné des retards pour les navires et, dans certains cas, les passagers. ,” il a dit.

D’Agostino a déclaré que la société avait confié les travaux à une société de remorqueurs distincte qui avait initialement refusé de désamarrer le bateau de croisière de la barge.

“En fin de compte, cette entreprise à qui nous avons confié le travail a réussi à l’enlever”, a-t-il déclaré.

Le Celebrity Eclipse a une capacité de 2 850 personnes, mais la société n’a pas précisé le nombre de personnes à bord.

—Brieanna Charlebois, La Presse canadienne

