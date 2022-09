Un bateau de croisière d’une capacité de 9000 personnes sera mis au rebut après la faillite du constructeur naval

Un navire de croisière, d’une capacité de 9 000 personnes à bord, qui était censé être l’un des plus grands navires de croisière à avoir jamais navigué en mer, sera démoli. Le Global Dram II était presque achevé au chantier naval de Warnemünde sur la côte baltique en Allemagne. Cependant, le navire gigantesque va maintenant être mis au rebut car le constructeur naval MV Werften a déposé son bilan. Il n’y a pas eu d’acheteur pour le bateau de croisière.

Le magazine allemand de l’industrie des croisières An Bord a rapporté que la coque inférieure du paquebot sera éliminée au prix de la ferraille. L’administrateur Christoph Morgen aurait révélé lors d’une conférence de presse que le navire devait être retiré du chantier naval d’ici vendredi car il avait été vendu à l’unité militaire de Thyssenkrupp. L’unité prévoit d’y construire des navires militaires.

Top showsha vidéo

Global Dream II et Global Dream (le navire jumeau du précédent qui n’a pas encore été démoli) étaient censés être les plus grands navires de croisière en termes de capacité à naviguer sur la mer. Cependant, la demande de navires de croisière a diminué depuis le début de la pandémie de COVID.

Le poids combiné des navires était de 208 000 navires et ils auraient été ensemble les sixièmes plus grands navires de croisière par taille. Les cinq premiers sont Wonder of the Seas, Symphony of the Seas, Harmony of the Seas, Allure of the Seas et Oasis of the Seas. Tous sont des navires de croisière de classe Oasis de Royal Caribbean Cruise Lines.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici