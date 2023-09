Un bateau de croisière bloqué au Groenland avec 206 personnes à bord

Copenhague, Danemark –

Les autorités ont annoncé mercredi qu’un bateau de pêche tenterait de profiter de la marée haute pour libérer un navire de croisière norvégien battant pavillon des Bahamas et transportant 206 personnes qui s’est échoué dans le nord-ouest du Groenland.

Le capitaine Flemming Madsen du Commandement conjoint danois de l’Arctique a déclaré à l’Associated Press que les personnes à bord se portaient bien et que « tout ce que je peux dire, c’est qu’ils ont vécu une expérience inoubliable ».

Un navire de pêche scientifique appartenant au gouvernement du Groenland devait arriver plus tard mercredi et, avec la marée haute, il tenterait de libérer le MV Ocean Explorer de 104,4 mètres (343 pieds) de long et 18 mètres (6 060 pieds de large).

Le navire de croisière, long de 104,4 mètres (343 pieds) et large de 18 mètres (60 pieds), s’est échoué lundi dans l’Alpefjord, dans le parc national du nord-est du Groenland, le parc national le plus grand et le plus au nord du monde, connu pour ses icebergs et ses bœufs musqués. qui parcourent la côte.

L’Alpefjord se trouve dans un coin reculé du Groenland, à environ 240 kilomètres (149 miles) de la colonie la plus proche, Ittoqqortoormiit, qui se trouve à près de 1 400 kilomètres (870 miles) de Nuuk, la capitale du Groenland, et en face de la calotte glaciaire qui recouvre la planète. la plus grande île.

Des dizaines de navires de croisière sillonnent chaque année la côte du Groenland pour que les passagers puissent admirer le paysage montagneux pittoresque avec ses fjords, ses voies navigables remplies d’icebergs de différentes tailles et ses glaciers s’avançant dans la mer.

Une photo aérienne montre l’Ocean Explorer, un navire de croisière norvégien battant pavillon des Bahamas avec 206 passagers et équipage, qui s’est échoué dans le nord-ouest du Groenland, le mardi 12 septembre 2023. (Force aérienne danoise/Commandement conjoint de l’Arctique via AP)

Dans un communiqué, Aurora Expeditions, basée en Australie et qui exploite le navire, a déclaré que tous les passagers et l’équipage à bord étaient en bonne santé et en bonne santé et qu’il n’y avait « aucun danger immédiat pour eux-mêmes, le navire ou l’environnement ».

« Nous participons activement aux efforts visant à libérer le MV Ocean Explorer de son échouement. Notre principal engagement est d’assurer le rétablissement du navire sans compromettre la sécurité », indique le communiqué.

Madsen a déclaré que les passagers étaient « un mélange » de touristes venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Grande-Bretagne, des États-Unis et de Corée du Sud.

Les personnes à bord « sont dans une situation difficile, mais étant donné les circonstances, l’ambiance à bord du navire est bonne et tout le monde à bord se porte bien. Il n’y a aucun signe que le navire ait été sérieusement endommagé par l’échouement », a déclaré le Commandement conjoint de l’Arctique. Mercredi.

Mardi, des membres de la Sirius Dog Sled Patrol, une unité navale danoise qui effectue des reconnaissances à longue portée et renforce la souveraineté danoise dans la nature sauvage de l’Arctique, leur ont rendu visite et leur ont expliqué la situation « qui les a calmés car certains étaient anxieux », a déclaré Madsen, qui était l’officier de service du Commandement conjoint de l’Arctique.

Le Groenland est un territoire semi-indépendant faisant partie du royaume danois, tout comme les îles Féroé.

Le Commandement conjoint de l’Arctique a déclaré mercredi qu’il y avait d’autres navires à proximité du paquebot de croisière échoué et que « si le besoin s’en fait sentir, le personnel de la patrouille de traîneaux à chiens Sirius peut être sur les lieux de l’accident dans un délai d’une heure et demie ».

Le commandement a indiqué que le navire de la marine danoise le plus proche, le navire de patrouille Knud Rasmussen, se trouvait à environ 1 200 milles marins (plus de 2 000 kilomètres ou 1 380 milles). Il se dirigeait vers le site et devrait atteindre le navire échoué dès vendredi.

Le navire a fait deux tentatives infructueuses pour se libérer de lui-même lorsque la marée est haute.

La mission principale du Joint Arctic Command est d’assurer la souveraineté danoise en surveillant la zone autour des îles Féroé et du Groenland.

Basé à Nuuk, le commandement supervise les eaux autour des îles Féroé à l’est et la mer autour du Groenland, y compris l’océan Arctique au nord, et dispose de trois plus grands navires de patrouille de la classe Knud Rasmussen dotés d’une plate-forme d’atterrissage pour hélicoptères, bien que le les navires n’ont pas d’hélicoptères.

Les tâches des navires comprennent les inspections des pêcheries, la protection de l’environnement, la recherche et le sauvetage, le respect de la souveraineté, le déglaçage, les opérations de remorquage et de sauvetage et l’exécution de tâches de police.