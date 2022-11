Un bateau de croisière avec le “plus grand parc aquatique en mer” est présenté comme une “lasagne humaine”

Les gens ont été stupéfaits après le premier aperçu d’un nouveau bateau de croisière doté du «plus grand parc aquatique en mer» apparu en ligne. L’Icon of the Seas de Royal Caribbean possède sept piscines et six toboggans record, et il a certainement fait sensation en ligne, en laissant de nombreuses personnes stupéfaites par le merveilleux design du navire. Beaucoup ne pouvaient pas détacher leurs yeux des images promotionnelles.

L’utilisatrice de Twitter Heidi Stephen a partagé une photo et a dit à ses abonnés : « Je ne peux pas m’empêcher de regarder cette photo d’un nouveau bateau de croisière Royal Caribbean. Mon fils vient de le décrire comme des “lasagnes humaines”. Absolument mon idée de l’enfer.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Je ne peux pas m’empêcher de regarder cette photo d’un nouveau navire de croisière Royal Caribbean. Mon fils vient de le décrire comme des “lasagnes humaines”. Tout à fait mon idée de l’enfer. pic.twitter.com/8SmPWy4Amf – Heidi Stephens (@heidistephens) 4 novembre 2022

Le tweet de Heidi compte près de 79 000 likes, ce qui indique que de nombreuses personnes sont d’accord avec l’observation astucieuse de son fils. L’un des utilisateurs a écrit: «Juste horrible. Une véritable boîte de Pétri flottante ». Un autre utilisateur a ajouté: “Cela ressemble à un bateau de croisière Barbie”. Un troisième utilisateur a écrit : « Je ne peux pas imaginer bien pire pour des vacances pourquoi les gens (surtout de moins de 40 ans) qui choisissent de partir en croisière, je ne le saurai jamais ». Exprimant son point de vue sur la publication et son expérience, un quatrième utilisateur a ajouté : « Ça a l’air fou !!! Je dois partir en croisière… » Pendant ce temps, d’autres ont comparé le design coloré du navire à un gâteau. “Gâteau ou bateau?” demanda un autre.

Regarde:

Tout simplement horrible. Une véritable boîte de Petri flottante – Dr Eleanor Draeger (@elsdraeger@mastodon.world) (@elsdraeger) 4 novembre 2022

Il ressemble à un bateau de croisière Barbie. — Jules Swain (@julesbuddle) 4 novembre 2022

J’espère que votre fils est écrivain. Une fois, je suis allé sur ce qui est probablement le navire jumeau de celui-ci, l’Harmony of the Seas, et je peux confirmer l’enfer — sam wollaston (@samwollaston) 4 novembre 2022

Est-ce réel? C’est horrible. Révoltant. Jamais dans un million d’années je ne voudrais monter à bord. – Mél (@meloni1961) 4 novembre 2022

Ressemblez à certains des horribles jouets en plastique d’une publicité Mattell. 😀 – JP (@jp30567) 5 novembre 2022

J’ai adoré mon garage fisher price. Ça me rend émotif 😂 — Le Monde Battant Chicon Gratiné #FBPE 💙 (@ChiconGratinee) 4 novembre 2022

L’Icon of the Seas possède de nombreuses piscines et toboggans aquatiques en plus d’un bar dans la piscine, d’un parc à cinq ponts, de la première piscine à débordement suspendue en mer, d’un théâtre et d’une patinoire. C’est le plus grand navire à passagers jamais construit avec une jauge brute de 250 800 et est également présenté comme les «vacances familiales ultimes». Icon of the Seas doit actuellement embarquer pour son voyage inaugural en janvier 2024, avec des réservations disponibles dès maintenant.

