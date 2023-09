Un bateau de croisière avec 206 personnes à bord libéré après avoir été bloqué au Groenland pendant des jours

Le Commandement de l’Arctique a déclaré être en contact avec le navire et a confirmé que tous à bord sont en sécurité et qu’il n’y a aucun dommage à l’environnement.

L’Ocean Explorer est coincé dans le parc national le plus grand et le plus septentrional du monde. Moins de 40 personnes y vivent à l’année avec environ 70 chiens de traîneau et il n’y a pas de villes, juste des stations de recherche ou militaires, selon un site Web touristique du Groenland.