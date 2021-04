L’opération de sauvetage est intervenue au terme d’une semaine d’éruptions qui a débuté le 9 avril et a déjà contraint quelque 20 000 personnes à fuir.

Celebrity Reflection de Royal Caribbean Cruises amarré dans le port de la capitale, Kingstown, alors que des familles avec de jeunes enfants à la remorque, ainsi que des groupes d’étudiants de la Trinity School of Medicine, faisaient la queue avec impatience pour fuir la fureur volcanique.

Les contacts étroits des personnes infectées par Covid-19 n’ont pas été autorisés à monter à bord du paquebot, au milieu des avis de voyage officiels concernant les navires de croisière émis par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui ont ajouté que les évacués devraient organiser le retour vers leur pays d’origine une fois en toute sécurité. au large de l’île.

Pendant ce temps, des milliers de locaux étaient coincés dans des abris d’urgence avec un avenir incertain – une situation exacerbée par des approvisionnements en eau contaminés et le poids des cendres volcaniques qui ont provoqué l’effondrement des toits de leurs maisons abandonnées.

L’explosion de vendredi était « Assez grand pour percer un trou dans les nuages, » selon Richard Robertson, scientifique principal au Centre de recherche sismique de l’Université des Antilles, qui a ajouté que le pilier des cendres et de la fumée, «A probablement atteint 8 000 mètres [26,000 feet]. »

Un événement volcanique similaire en 1902 s’est poursuivi pendant des mois et a finalement tué environ 1700 personnes, bien qu’aucun décès n’ait été signalé au cours de l’éruption de la semaine dernière, grâce aux avertissements préalables, qui ont permis aux gens de s’échapper à temps.

Les satellites exploités par la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et Maxar Technologies ont capturé la férocité de l’explosion initiale et les événements météorologiques et atmosphériques extrêmes qui ont suivi.

Le satellite météo GOES-16 de la NOAA et le Joint Polar Satellite System ont capturé des images en accéléré de l’atmosphère tumultueuse au-dessus du volcan alors qu’il continuait à cracher des cendres et de la poussière haut dans le ciel, qui a ensuite plu sur l’île des Caraïbes assiégée.

