Un bateau chavire dans le nord-ouest de la Birmanie, faisant 12 disparus dans un conflit en cours

Douze personnes, dont trois membres des forces de sécurité, sont portées disparues après qu’un bateau a chaviré et coulé dans une rivière de la région de Sagaing, au nord-ouest de la Birmanie, ont rapporté jeudi les médias officiels.

Un article du Myanma Alinn Daily, publié par l’État, indique que six civils, trois travailleurs et des membres des forces de sécurité sont portés disparus après que le navire a été pris mardi matin dans de forts courants dans la rivière Chindwin, près du village de Panset, dans le district de Kale.

Le rapport indique que le navire faisait partie d’un convoi de transport de marchandises venu plus au nord et que les opérations de sauvetage étaient en cours.

Un ancien du village de Panset a déclaré à l’Associated Press qu’un groupe de 11 navires gardés par les forces de sécurité y avaient accosté lundi soir et que parmi les disparus figuraient trois étudiants universitaires et deux autres personnes de son village. Il a ajouté qu’il ne savait pas combien de personnes se trouvaient à bord. Il a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il craignait d’être arrêté par l’armée.

Sagaing est un bastion de la résistance armée face à l’armée au pouvoir, qui a pris le pouvoir en février 2021 au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

La prise de pouvoir a donné lieu à des manifestations pacifiques qui ont été réprimées avec une force meurtrière par l’armée et la police. De nombreux opposants au régime militaire ont alors pris les armes, et de grandes parties du pays sont désormais impliquées dans un conflit que certains experts de l’ONU ont qualifié de guerre civile.

La rivière Chindwin, qui traverse Sagaing, est devenue l’une des principales voies de transport de nourriture, de renforts et d’équipements permettant à l’armée de mener de grandes offensives dans la région, incendiant dans certains cas des villages et déplaçant des centaines de milliers de personnes. Il est également connu pour transporter du jade en aval des mines du nord de la Birmanie.

Les groupes de résistance formés localement le long du fleuve attaquent souvent les navires et convois militaires, tirant depuis le rivage.

Cependant, le village de Panset est l’un des rares à être considéré comme sympathique au gouvernement militaire, et ses habitants ont été accusés de contribuer aux opérations anti-insurrectionnelles de l’armée.

Plusieurs médias birmans indépendants, qui opèrent dans la clandestinité en raison de la répression militaire, ont affirmé que jusqu’à 100 personnes manquaient à l’eau dans le bateau coulé. L’une des sources de cette affirmation, qui n’était pas facilement vérifiable, était un groupe de résistance local.

En octobre 2016, un navire transportant plus de 200 passagers a chaviré dans la rivière Chindwin, dans la commune voisine de Kani, faisant plus de 70 morts.