Un bateau chavire au large du Sénégal, 13 migrants tués

DAKAR, Sénégal (AP) – Un bateau transportant des migrants essayant de se rendre en Europe a chaviré au large des côtes du Sénégal, tuant au moins 13 personnes, selon des responsables locaux de la Croix-Rouge.

L’incident s’est produit lundi soir près de Kafountine, dans le sud de la Casamance, a déclaré Djadja Sambou, un responsable de la Croix-Rouge sénégalaise.

Environ 150 personnes se trouvaient à bord du bateau et 91 personnes ont été secourues, faisant plus de 40 disparues, ont indiqué les secouristes. La recherche se poursuit pour d’éventuels survivants ou pour récupérer des corps.

Le bateau a chaviré après qu’un incendie s’est déclaré à bord, selon des informations locales.

Des responsables gouvernementaux enquêtent sur les causes de l’accident et sur qui était responsable du bateau et de l’opération de migration, selon des responsables de la région de Ziguinchor.

Le Sénégal voit chaque année de nombreuses personnes tenter de migrer vers l’Europe en empruntant de petits bateaux sur la dangereuse route maritime le long du littoral de l’Afrique de l’Ouest. En août 2021, un bateau transportant une soixantaine de migrants a chaviré à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, provoquant la noyade de dizaines de passagers.

Babacar Dioné, The Associated Press