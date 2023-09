Un bateau chavire au large du Nigeria, faisant 24 morts

Un bateau a chaviré tôt dimanche dans le centre-nord du Nigeria, tuant au moins deux douzaines de personnes et en laissant de nombreuses autres portées disparues au milieu d’efforts de sauvetage effrénés, ont indiqué les secours.

Les victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, se sont noyées alors qu’elles voyageaient à bord d’un bateau en bois dans l’État nigérian du Niger, dans le district de Mokwa.

Le bateau transportait plus de 100 passagers, selon Zainab Sulaiman, chef de l’Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria dans l’État, ce qui suggère que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé alors que les plongeurs locaux recherchaient des survivants.

« Jusqu’à présent, ils ont récupéré 24 cadavres… et sauvé 30 personnes », a déclaré Sulaiman à l’Associated Press.

Le chavirage sur le fleuve Niger s’est produit dans la communauté de Gbajibo, située à 250 kilomètres de Minna, la capitale de l’État.

Les catastrophes maritimes sont courantes dans de nombreuses communautés isolées de ce pays d’Afrique de l’Ouest, où les navires de fabrication locale sont couramment utilisés pour le transport. La plupart des incidents sont attribués à une surcharge due à l’absence de routes en bon état et accessibles dans la plupart des zones touchées.

Les dernières victimes avaient été réinstallées depuis la zone où se trouve le barrage de Jebba et retournaient sur leurs terres agricoles dans leurs anciennes communautés lorsque leur bateau a chaviré, selon Ibrahim Audu, porte-parole des services d’urgence de l’État du Niger.

On ne sait pas immédiatement ce qui a causé le chavirage du bateau, bien qu’Audu ait évoqué une surcharge, l’état du bateau ou une entrave au mouvement du bateau sur l’eau comme possibilités.

La tragédie s’est produite trois mois après l’une des catastrophes maritimes les plus meurtrières au Nigeria ces dernières années, au cours de laquelle plus de 100 personnes ont été tuées. La plupart des réformes de l’eau et des transports promises à l’époque par les autorités n’ont pas été mises en œuvre.