Un bateau chavire à San Diego, 3 morts dans une prétendue tentative de trafic d’êtres humains

Une opération de contrebande présumée qui a fait au moins trois morts au large de la côte de San Diego est intervenue après que la patrouille frontalière, les garde-côtes et d’autres agences ont averti qu’une augmentation alarmante de la contrebande maritime pourrait avoir des conséquences mortelles.

Les agences ont annoncé vendredi qu’elles consacraient des «ressources supplémentaires» aux patrouilles côtières terrestres, maritimes et aériennes – hélicoptères et avions – patrouilles jusqu’à lundi. Ces ressources ont été exploitées dimanche lorsqu’un bateau de croisière surchargé s’est brisé dans une mer agitée, provoquant une opération de sauvetage déchirante près du monument national de Cabrillo.

Les sauveteurs ont trouvé un grand champ de débris de bois éclaté et d’effets personnels. Plusieurs personnes ont été arrachées des eaux turbulentes.

«Il y avait des gens dans l’eau qui se noyaient, se faisant aspirer le courant de déchirure là-bas», a déclaré le lieutenant Rick Romero des services de sauvetage de San Diego. « Le bateau avait essentiellement été brisé. »

Le nombre de victimes est resté flou lundi. Les garde-côtes ont déclaré que 29 personnes auraient été recensées, dont une personne dans un état critique, vingt-quatre souffrant d’hypothermie ou d’autres blessures et quatre personnes déclarées mortes par le personnel des services médicaux d’urgence locaux. Les bureaux du coroner local ont cependant répertorié trois morts, dont une femme de 41 ans, une femme de 35 ans et un homme d’âge inconnu.

Un passeur présumé a été placé en garde à vue. Deux jours plus tôt, l’agent de patrouille en chef Aaron Heitke, de la patrouille frontalière américaine, secteur de San Diego, avait mis en garde contre une « augmentation spectaculaire » des tentatives de contrebande maritime.

«Toutes ces traversées illégales en mer sont intrinsèquement dangereuses, et nous en avons vu trop passer de risquées à tragiques alors que les passeurs sacrifient la sécurité des personnes à bord au profit des profits», avait averti Heitke.

Les conditions météorologiques printanières et estivales augmentent la circulation de la navigation de plaisance – et la perception erronée que le temps plus chaud rendra les traversées illégales plus sûres ou plus faciles, ont déclaré les agences. Heitke a déclaré que les résidents de San Diego verraient une augmentation du nombre d’organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité publique le long de la côte de San Diego, y compris sur les plages et les marinas et dans la baie de San Diego.

Jeudi, un petit bateau panga en bois voyageant sans feux de navigation à 11 miles au large de la côte avec 21 personnes à bord a été saisi. Deux personnes font face à des accusations de contrebande fédérale.

N. Michael Montgomery, chef des opérations aériennes et maritimes de la douane et de la protection des frontières à San Diego, a déclaré que les personnes victimes de la traite ne sont généralement pas informées de la dangerosité du voyage, qu’elles pourraient se retrouver loin en mer, dans un petit bateau sans nourriture, eau, équipement de sécurité ou protection adéquate contre les éléments.

Le capitaine Timothy Barelli, commandant du secteur de la Garde côtière de San Diego, a déclaré vendredi que les interdictions de trafic humain présumé en mer sont autant des sauvetages que des opérations de maintien de l’ordre.

« Il existe un risque grave de chavirage, d’hypothermie et de noyade », a-t-il déclaré.

Deux jours plus tard, le pire des scénarios était réalisé.

« La réalité est que traverser la frontière illégalement est dangereux quelle que soit la méthode, en particulier en mer, avec des températures de l’eau ce qu’elles sont », a déclaré dimanche Jeff Stephenson, un agent de supervision de la US Border Patrol. «Les passeurs ne se soucient vraiment pas des gens qu’ils exploitent. Ils se soucient de remplir leur propre poche pour le profit. »

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press