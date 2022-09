NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un bateau au large de la Nouvelle-Zélande aurait heurté une baleine samedi matin, faisant deux morts et trois disparus.

L’incident s’est produit près de la ville de Kaikōura, sur l’île du Sud, selon le média néo-zélandais Stuff.

Le maire de Kaikōura, Craig Mackle, a confirmé que 11 personnes se trouvaient sur le bateau au moment de l’accident et que six personnes sont arrivées en toute sécurité à terre.

Il a dit que l’eau était « froide comme du sang » et que le résultat pour quiconque serait tombé par-dessus bord serait probablement négatif.

Le maire a déclaré que les habitants aidaient aux efforts de sauvetage, mais l’ambiance de la ville était “sombre” alors qu’ils attendaient des mises à jour sur ceux qui manquaient à l’appel.

Mackle a déclaré que l’eau était calme et que l’on pense que la baleine a fait surface sous le bateau et l’a renversé. Il n’était pas sûr du type de baleine qui avait heurté le bateau, mais il a dit qu’il y avait des cachalots et des baleines à bosse dans la région.

Bien qu’il n’ait entendu parler d’aucun cas antérieur de collision entre un bateau et une baleine, le maire a déclaré qu’il avait envisagé cette possibilité dans le passé en raison du nombre de baleines dans la région.

“Cela joue toujours dans votre esprit que cela pourrait arriver”, a-t-il déclaré.

La police a déclaré dans un communiqué qu’elle répondait à un incident impliquant un bateau qui aurait chaviré. Ils ont également déclaré qu’une rampe de mise à l’eau avait été bloquée pour le public.

Une habitante, Vanessa Chapman, qui a observé les efforts de sauvetage depuis Goose Bay, située près de Kaikōura, a déclaré à Stuff qu’elle avait vu une personne assise sur un bateau renversé agitant les bras.

Chapman a déclaré que deux hélicoptères de sauvetage et un hélicoptère local tournaient avant que deux plongeurs ne sautent. Elle a dit que la personne au sommet du bateau avait été sauvée et qu’il semblait qu’une deuxième personne avait été tirée de l’eau.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.