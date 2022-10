Un bateau à passagers indonésien transportant 240 personnes prend feu ; 14 morts

Le KM Express Cantika 77 se dirigeait vers Kalabahi depuis Kupang dans la province de Nusa Tenggara Est lorsqu’il a pris feu. Il transportait 230 passagers et 10 membres d’équipage, ont indiqué des responsables.

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête.

Les sauveteurs de l’Agence de recherche et de sauvetage de Kupang et des navires à proximité ont récupéré 226 survivants, a indiqué l’Agence nationale de recherche et de sauvetage dans un communiqué. Il a indiqué que 14 personnes ont été confirmées mortes.