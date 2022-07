Un bateau à destination de Miami chavire au large des Bahamas, tuant 17 migrants haïtiens

La police et les forces de défense des Bahamas ont réagi aux informations faisant état d’un “incident de navigation” peu après 1h du matin dimanche, a déclaré le Premier ministre Philip Davis lors d’une conférence de presse avec des responsables de la santé et de la sécurité. “Les équipes de secours ont récupéré 17 – malheureusement – 17 corps de l’eau”, a-t-il déclaré, ajoutant que 25 personnes avaient été secourues.

Un homme et 16 femmes, dont un enfant en bas âge, figuraient parmi les morts, a déclaré Aubynette Rolle, directrice générale de l’Autorité des hôpitaux publics des Bahamas.

Trois des personnes secourues, deux femmes et un homme, ont été hospitalisées pour “blessures et affections à la suite d’incidents de quasi-noyade”, a déclaré Ryan Pinder, procureur général et ministre de la Santé par intérim.