Le basketteur de l’État de l’Ohio, Seth Towns, a pris un genou lors de l’hymne national avant un match mardi soir pour protester contre le meurtre par la police de son ami d’enfance, Casey Goodson, 23 ans, qui a été abattu alors qu’il entrait chez lui vendredi.

La police affirme que Goodson tenait une arme à feu au moment de la fusillade, tandis que les membres de la famille de la victime insistent sur le fait qu’il ne portait un sandwich Subway que lorsque l’officier a ouvert le feu.

« Justice pour Casey Goodson », a lu un tweet de Towns, un natif de Columbus, dans l’Ohio, récemment diplômé de Harvard avant de passer aux Buckeyes pour la saison 2020-2021.

La mort par balle a suscité l’indignation à la fois dans la région de Columbus et dans tout le pays. Goodson n’avait aucun mandat d’arrêt et n’était pas la cible de la police et des US Marshals à la recherche vendredi à North Columbus.

« Le cœur brisé ce matin d’apprendre qu’un jeune homme avec lequel j’ai grandi et l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais connues, Casey Goodson, a été tué par un ancien combattant de la police de Columbus et actuel maréchal américain hier », lit-on dans un tweet des villes le vendredi.

Jason Meade, l’adjoint du shérif local qui a tiré sur Goodson à mort, a été affecté à un groupe de travail sur les fugitifs du US Marshals Office, qui venait de terminer vendredi une recherche infructueuse d’un fugitif dans la région.

Goodson, qui n’était pas le suspect, est ensuite passé en voiture et a agité un pistolet à Meade, selon le maréchal américain Peter Tobin.

Meade l’a confronté à l’extérieur du véhicule de Goodson devant la maison de l’homme, a déclaré Tobin.

Un témoin a entendu Meade ordonner à Goodson de laisser tomber son arme, et quand il ne l’a pas fait, le député l’a abattu, a déclaré Tobin. Goodson a été emmené à l’hôpital, où il est mort.

Mais les avocats de la famille de Goodson disent qu’il a été abattu alors qu’il marchait chez lui, et que sa grand-mère et ses deux tout-petits, qui n’étaient pas ses propres enfants, ont été témoins de la fusillade.

Le récit de Tobin laisse de côté « les détails clés qui suscitent une extrême inquiétude », selon la déclaration des avocats, y compris l’objet que Goodson tenait. La police a déclaré que c’était une arme à feu qui a ensuite été récupérée sur les lieux; La famille de Goodson dit qu’il tenait un sandwich Subway.

« À ce stade, les témoignages et les preuves physiques soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la raison pour laquelle Casey a même été confronté, sans parler de la raison pour laquelle il a été abattu alors qu’il entrait chez lui », ont ajouté les avocats.

Même si Goodson portait une arme à feu, selon la déclaration, il avait un permis pour le faire.

Le bureau du shérif et un syndicat de police ont refusé de commenter au nom de Meade.

« Inutile de dire qu’il était noir », a écrit Towns sur Twitter. Mais Casey n’était même pas la personne que la police recherchait. La police cache toute l’histoire et continuera de la cacher dans le cadre de leur «enquête» tandis que ses proches pleurent la perte de leur fils, leur frère, leur cousin, leur ami.

« Le parent de Casey a déclaré qu’il marchait chez lui avec ses clés dans une main et son métro dans une autre lorsque la police lui a tiré dans le dos trois fois derrière la porte de l’écran d’entrée », a-t-il ajouté sur Twitter. ‘Il avait son [certified corporate wellness specialist degree], n’avait aucun mandat et était clairement non menaçant.

Towns a été le joueur de l’année 2017-18 de la Ivy League, mais l’attaquant de 6 pieds 8 pouces a raté chacune des deux dernières saisons en raison de blessures au genou et n’est pas encore prêt à revenir. Il a encore deux saisons d’éligibilité, c’est pourquoi il poursuit sa carrière de basket-ball universitaire après avoir obtenu un diplôme en sociologie de Harvard.

Après avoir reçu son diplôme de Harvard, Towns a été arrêté à Columbus un jour plus tard alors qu’il protestait contre l’assassinat de George Floyd par la police de Minneapolis.

« En l’espace de 24 heures, je suis passé d’une étape virtuelle de remise des diplômes à Harvard à l’arrière d’un fourgon de police – dont je suis également fier », a déclaré Towns dans une vidéo sur les réseaux sociaux, décrivant le meurtre de Floyd comme un « meurtre. ‘

Les enquêteurs des droits civils et du FBI aideront à enquêter sur la fusillade mortelle.

Le bureau du procureur américain David M. DeVillers dans l’Ohio a déclaré mardi qu’il interviendrait – avec la division des droits civils du ministère de la Justice, le FBI de Cincinnati et la police de Columbus – après que le bureau du procureur général de l’État ait refusé d’enquêter sur la fusillade parce qu’elle dit que le département de police n’a pas demandé assez tôt.

Le maire de Columbus, Andrew Ginther, avait cherché lundi à envoyer l’enquête au Bureau des enquêtes criminelles de l’État, que supervise le bureau du procureur général, pour assurer « une autre couche d’indépendance ». Les manifestations à Columbus et ailleurs au sujet des meurtres par la police de George Floyd dans le Minnesota et de Breonna Taylor dans le Kentucky comprenaient, entre autres, des critiques à l’encontre des forces de l’ordre enquêtant sur les leurs.

Mais le bureau a refusé de prendre l’affaire parce qu’il pensait que la police de Columbus aurait dû appeler à l’aide immédiatement, selon le bureau du procureur général Dave Yost, un républicain.

«Trois jours plus tard, après le démantèlement de la scène du crime» et la dispersion des témoins «ne fonctionne pas», a déclaré un porte-parole de Yost dans un communiqué lundi soir.

Mardi, le bureau de DeVillers a annoncé qu’il travaillerait avec d’autres agences pour « examiner les faits et les circonstances » de la fusillade de Goodson et « prendre les mesures appropriées si les preuves indiquent que des lois fédérales sur les droits civils ont été violées ».

Le dossier personnel de Meade montre qu’il est un ancien Marine qui a reçu une formation sur les armes légères avant de rejoindre le bureau du shérif, et qu’il a généralement eu une bonne performance.

Deux faux pas se détachent: en mars 2019, il a été réprimandé pour avoir abusé d’un pistolet paralysant sur un suspect et pour avoir omis d’informer son supérieur de son recours à la force. Et en septembre 2007, le bureau du shérif a interdit à Meade d’avoir des contacts avec les détenus, mais n’a pas révélé ce qui l’avait incité.