Un barreau néo-zélandais critiqué pour son offre d’emploi à la recherche d’un personnel avec des «seins doubles D»

Alors que les sociétés patriarcales s’ouvrent à l’idée de laisser les femmes travailler, il semble que nous ayons tous manqué la partie où les femmes avaient maintenant besoin de spécifications d’emploi distinctes. Et honnêtement, rien ne peut être plus triste qu’un scénario qui révèle que nous avons besoin d’instructions distinctes pour traiter les femmes comme des personnes et non comme un “pain de viande”. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, un bar néo-zélandais a reçu un énorme contrecoup pour son offre d’emploi sexiste, dans laquelle il recherche un personnel de bar avec des «seins double D». Oui, tu l’as bien lu. Bienvenue en 2022, où la modernisation n’a pas de honte !

Selon le New York Post, l’offre d’emploi a été placée dans la vitrine du Stumpers Bar and Cafe à Hokitika. Et l’incident a été révélé après qu’un passant l’a repéré et a publié la photo du dépliant sur Twitter. Maintenant, l’incident a pris d’assaut Internet, avec une légion d’internautes partageant et faisant exploser la barre pour ces mots. Le texte joint au message disait: “Recherché: le personnel du bar à temps partiel postule avec des seins Double D, un grand sourire et une bonne attitude, mais les hommes peuvent aussi postuler !!!” Jack a tweeté la photo avec la légende : « Quelqu’un veut un travail à Hokitika ?

Quelqu’un veut un emploi à Hokitika? pic.twitter.com/0j8xpOCgSI – Jack Kevorkian (@kevorkian82) 2 août 2022

Dans un autre épisode montrant à quel point le monde peut être misogyne, un bar en Nouvelle-Zélande embauche des femmes avec une «sein double D» et un «bon sourire» – c’est le niveau auquel nous nous sommes abaissés.#femmes #EgalitéPourTous #nouvelles pic.twitter.com/hMEyvy6BBi — Coitopedia (@coitopedia) 3 août 2022

En plus de critiquer le bar, rares sont ceux qui, tout en se moquant du bar, l’ont qualifié de progressiste parce qu’il considérait les hommes avec des seins Double D. Plusieurs utilisateurs ont trouvé que c’était inapproprié et plutôt offensant pour les femmes. Un utilisateur a commenté: “Le propriétaire essaie d’embaucher Meatloaf.” Un autre a commenté: “Dans un autre épisode de la misogyne du monde, un bar en Nouvelle-Zélande embauche des femmes avec un” sein Double D “et un” bon sourire “- c’est le niveau auquel nous nous sommes abaissés.” Une utilisatrice a commenté : “Je préfère m’arracher les yeux avec une cuillère rouillée que de travailler partout où il y a une publicité comme celle-là.” Un quatrième utilisateur a écrit : “Non seulement illégal, mais une indication claire que vous serez harcelé quotidiennement.” Certains utilisateurs ont également partagé quelques entreprises qui avaient des exigences absurdes pour leurs employés, comme si elles devaient être d’accord avec le skin show.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici