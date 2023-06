Un barrage s’effondre et des milliers de personnes font face au déluge – souvent sans aide – dans l’Ukraine occupée par la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – Pendant des jours, l’adolescente ukrainienne a attendu dans le grenier, juste en bas de la rue du cimetière de sa ville inondée, marquant le temps avec son grand-père de 83 ans et deux autres personnes âgées et espérant de l’aide pour échapper au déluge d’un effondrement catastrophique d’un barrage.

Mais l’aide tarde à arriver à Oleshky, une ville occupée par les Russes de l’autre côté du Dniepr depuis la ville de Kherson avec une population d’avant-guerre de 24 000 habitants, selon les personnes bloquées et leurs sauveteurs ukrainiens désespérés. Les forces russes prennent les bateaux des sauveteurs, disent-ils. Certains disent que les soldats n’aideront que les personnes munies de passeports russes.

« Les soldats russes se tiennent aux points de contrôle, empêchant (les sauveteurs) d’approcher les zones les plus touchées et emportant les bateaux », a déclaré un volontaire, Yaroslav Vasiliev. « Ils ont peur des saboteurs, ils suspectent tout le monde. »

Donc, Yektarina But, 19 ans, et les trois personnes âgées qui l’accompagnent attendent simplement, ainsi que des milliers d’autres qui seraient piégés par les eaux de crue réparties sur 600 kilomètres carrés (230 miles carrés) de la région de Kherson. Environ les deux tiers des zones inondées se trouvent sur un territoire occupé par la Russie, ont indiqué des responsables.

Le groupe dans le grenier n’a ni électricité, ni eau courante, ni nourriture. La batterie du portable de But se décharge.

« Nous avons peur que personne ne soit au courant de notre mort », a-t-elle déclaré dans une brève interview par téléphone portable, la voix tremblante.

« Tout autour de nous est inondé », a-t-elle déclaré. « Il n’y a toujours pas d’aide. » Son grand-père, qui avait subi un accident vasculaire cérébral, manquait de médicaments, a-t-elle déclaré. Une femme avec elle, la grand-mère d’un voisin, ne pouvait pas se déplacer toute seule.

D’autres ont été détournés du sauvetage.

Viktoria Mironova-Baka a déclaré avoir été en contact depuis l’Allemagne avec des proches coincés dans la région inondée.

« Mes proches ont dit que des soldats russes arrivaient à la maison aujourd’hui par bateau, mais ils ont dit qu’ils ne prendraient que ceux qui avaient un passeport russe », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. Sa grand-mère, sa tante et plus d’une douzaine d’autres personnes se réfugient dans le grenier d’une maison à deux étages.

Les détails de la vie en Ukraine occupée par la Russie sont souvent peu clairs. L’AP n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations faisant état de saisies de bateaux ou indiquant que seuls des Russes étaient évacués, mais le récit est conforme aux informations fournies par des médias russes indépendants.

C’est un contraste frappant avec le territoire sous contrôle ukrainien inondé par l’effondrement du barrage. Les autorités ont agressivement évacué les civils et apporté des fournitures d’urgence. Jeudi, le président Volodymyr Zelensky s’est rendu dans la région pour évaluer les dégâts. Le président russe Vladimir Poutine « n’a pas l’intention pour le moment » de se rendre dans les zones occupées par Moscou, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

Cette région a terriblement souffert depuis que la Russie a envahi l’Ukraine au début de l’année dernière, endurant des attaques d’artillerie et de missiles parfois implacables.

La dernière catastrophe a commencé mardi, lorsque le barrage hydroélectrique de Kakhovka, à environ 80 kilomètres (50 miles) en amont d’Oleshky, s’est effondré, envoyant des torrents d’eau dans le Dniepr et à travers les lignes de front de la guerre.

Les responsables affirment que plus de 6 000 personnes ont été évacuées de dizaines de villes, villages et villages inondés des deux côtés du fleuve. Mais la véritable ampleur de la catastrophe reste incertaine pour une région qui abritait autrefois des dizaines de milliers de personnes.

Au moins 14 personnes sont mortes dans les inondations, beaucoup sont sans abri et des dizaines de milliers sont sans eau potable.

Les inondations ont détruit les récoltes, déplacé les mines terrestres, causé des dommages environnementaux étendus et ouvert la voie à des pénuries d’électricité à long terme.

L’Ukraine dit que la Russie a détruit le barrage avec des explosifs. La Russie accuse l’Ukraine de l’avoir détruite par une frappe de missile.

Un drone piloté mercredi par une équipe de l’AP au-dessus de l’épave du barrage n’a révélé aucune des marques de brûlure ou des cicatrices d’éclats d’obus typiques d’un bombardement. La majeure partie du barrage lui-même est maintenant submergée, et les images AP offraient un instantané limité, ce qui rend difficile d’exclure tout scénario. Le barrage avait également été affaibli par la négligence russe et l’eau l’avait submergé pendant des semaines. Il était sous contrôle russe depuis l’invasion de février 2022.

Pour aggraver la tragédie, la Russie a bombardé les zones touchées par les inondations, y compris la ville de front de Kherson. Jeudi, des bombardements russes ont retenti non loin d’une place de Kherson où des équipes d’urgence et des volontaires dispensaient de l’aide. Certains points d’évacuation de la ville ont été touchés, blessant neuf personnes, selon des responsables ukrainiens.

Les eaux de crue ont irrévocablement modifié le paysage en aval et modifié la dynamique de la guerre vieille de 15 mois.

Le maire d’Oleshky, Yevhen Ryshchuk, a déclaré que jeudi après-midi, les niveaux d’eau commençaient à baisser, mais qu’environ 90% de la ville restait inondée.

Ryshchuk a fui après que les forces russes ont tenté de le forcer à collaborer, mais il reste en contact étroit avec les habitants de la ville et des environs.

La Russie dit qu’elle aide les civils de la région. Le gouverneur régional nommé par Moscou, Vladimir Saldo, a affirmé que plus de 4 000 personnes avaient été évacuées des zones inondables. Il a partagé une vidéo montrant des lits vides dans des abris préparés pour les évacués.

Ryshchuk rejette un tel discours.

Il a déclaré que certaines personnes essayant de quitter les zones inondées ont été repoussées par des soldats russes qui les ont accusées d’être des « serveurs » – des personnes attendant que l’Ukraine reprenne le contrôle de la région.

D’autres, qui ont appelé les services d’urgence sous contrôle russe, ont été informés qu’ils devraient attendre de l’aide, a-t-il déclaré.

« C’est ça, » dit-il. « Hier, des Russes sont venus le matin, ont fait descendre quelques personnes des toits, ont filmé une vidéo et sont partis. C’est tout ce qu’ils ont fait jusqu’à aujourd’hui.

L’aide qui a réussi a été dispersée.

Des images militaires ukrainiennes, par exemple, montraient leurs forces laissant tomber une bouteille d’eau d’un drone à un garçon pris au piège avec sa mère et sa sœur dans le grenier de leur maison près d’Oleshky. Les soldats ukrainiens ont ensuite évacué la famille et leurs animaux de compagnie vers la ville de Kherson, a rapporté la police nationale.

Une grande partie de l’aide est organisée par des bénévoles communiquant sur l’application cryptée Telegram. Des messages sur les personnes bloquées, souvent piégées sur les toits de leurs maisons, apparaissent dans ces groupes toutes les quelques minutes. La plupart sont postés par des proches dans des zones plus sûres.

Un seul de ces groupes de volontaires dispose d’une carte montrant plus de 1 000 demandes de localisation et de sauvetage de personnes, principalement à Oleshky et dans la ville voisine de Hola Prystan.

Une femme aidant l’un des groupes, qui a parlé à condition que son nom ne soit pas utilisé par crainte de représailles de la part des occupants russes, a partagé un message avec un journaliste de l’AP.

« Nous recherchions une personne nommée Serhii Borzov », disait le message. « Il a été retrouvé. Malheureusement, mort. Nos condoléances aux proches. »

Karmanau a rapporté de Tallinn, Estonie. Arhirova a rapporté de Varsovie, en Pologne.

Illia Novikov, Yuras Karmanau et Hanna Arhirova, The Associated Press