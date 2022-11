Un barrage de missiles russes cible des installations énergétiques alors que les combats font rage dans l’est de l’Ukraine

La Russie a de nouveau lancé un barrage de missiles visant les installations énergétiques de l’Ukraine.

Ceci alors qu’il intensifie ses attaques contre l’Ukraine après avoir retiré des troupes de la ville de Kherson, après l’avoir capturée auparavant.

La Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois en février.

La Russie a de nouveau lancé jeudi des missiles contre des installations énergétiques ukrainiennes, tandis que ses forces ont intensifié leurs attaques dans l’est de l’Ukraine, renforcées par des troupes retirées de la ville de Kherson, dans le sud, que Kyiv a reprise la semaine dernière.

L’OTAN et la Pologne ont conclu qu’un missile qui s’est écrasé mardi en Pologne, tuant deux personnes, était probablement un missile égaré tiré par les défenses aériennes ukrainiennes et non russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a contesté ce point de vue dans un rare désaccord public avec ses alliés occidentaux.

Alors que la première neige de l’hiver est tombée à Kyiv, les autorités ont déclaré qu’elles travaillaient dur pour rétablir le courant dans tout le pays après que la Russie a déclenché plus tôt cette semaine ce que l’Ukraine a qualifié de bombardement d’infrastructures civiles le plus violent de la guerre de neuf mois.

Des explosions ont retenti dans des villes telles que le port sud d’Odessa, la capitale Kyiv, la ville centrale de Dnipro et la région sud-est de Zaporizhzhia, où des responsables ont déclaré que deux personnes avaient été tuées.

“Des missiles volent au-dessus de Kyiv en ce moment”, a déclaré l’agence de presse Interfax Ukraine citant le Premier ministre Denys Shmyhal.

LIRE | “C’est terrifiant”: les parents empêchent leurs enfants d’aller à l’école alors qu’un village polonais touché par un missile craint le débordement de la guerre

Zelenskiy a publié des séquences vidéo, apparemment tournées à partir d’une caméra de voiture, montrant le trajet d’un conducteur à travers Dnipro interrompu par une énorme explosion devant lui qui a envoyé des flammes et de la fumée noire dans le ciel.

“Peu importe ce que veulent les terroristes, peu importe ce qu’ils essaient d’accomplir, nous devons traverser cet hiver et être encore plus forts au printemps que nous ne le sommes maintenant, encore plus prêts pour la libération de tout notre territoire que nous ne le sommes maintenant”, il a dit.

Au moins 15 personnes ont été blessées à Dnipro, trois ont été blessées dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, et au moins une a été blessée à Odessa, ont indiqué des responsables locaux.

Des enquêteurs de la police sont vus lors d’une patrouille de recherche dans les champs près du site où une frappe de missile a tué deux hommes dans le village de Przewodow, dans l’est de la Pologne. AFP Wojtek RADWANSKI / AFP

La société nationale d’énergie Naftogaz a déclaré que les installations de production de gaz dans l’est de l’Ukraine avaient été endommagées ou détruites. Parmi les autres sites touchés, citons l’énorme usine de défense Pivdenmash à Dnipro.

L’Office humanitaire des Nations unies (OCHA) a mis en garde contre une grave crise humanitaire en Ukraine cet hiver.

“Des millions de personnes sont confrontées à des coupures de courant constantes, et le manque d’énergie affecte également le pompage de l’eau”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Accord sur les céréales

Sur une note plus heureuse, un accord visant à atténuer les pénuries alimentaires mondiales en facilitant les exportations agricoles de l’Ukraine depuis ses ports du sud de la mer Noire a été prolongé de 120 jours, bien que Moscou ait déclaré que ses propres demandes n’avaient pas encore été pleinement satisfaites.

Le président turc Tayyip Erdogan, qui a aidé à forger l’accord sur les céréales de la mer Noire, a déclaré qu’il avait été informé après les pourparlers américano-russes à Ankara plus tôt cette semaine visant à réduire les tensions sur l’Ukraine qu’aucune des parties n’utiliserait d’armes nucléaires, selon une lecture de son commentaires aux journalistes.

Le Kremlin a déclaré plus tard qu’aucun responsable russe n’envisageait l’utilisation d’armes nucléaires. Il a également accusé Kyiv de déplacer les poteaux de but concernant d’éventuels pourparlers de paix et a appelé Washington à pousser l’Ukraine vers la diplomatie.

Une vue du bureau du gouverneur de Kharkiv endommagé et d’un véhicule accidenté est vue après l’attaque au missile de l’armée russe à Kharkiv, en Ukraine. Getty Images Service national d’urgence d’Ukraine, Agence Anadolu

Les ambassadeurs de l’OTAN ont tenu des pourparlers d’urgence mercredi pour répondre à l’explosion de mardi dans une installation céréalière en Pologne, près de la frontière ukrainienne, la première extension meurtrière de la guerre sur le territoire de l’alliance occidentale.

Cependant, le président polonais Andrzej Duda a déclaré que le missile semblait être une fusée S-300 de fabrication soviétique très probablement tirée accidentellement « par la défense antiaérienne ukrainienne », et non par la Russie. La Russie et l’Ukraine utilisent toutes deux le missile.

EXPLICATEUR | Quel est le missile S-300 qui aurait touché la Pologne ?

Le chef de l’OTAN a déclaré que la Russie, et non l’Ukraine, était toujours à blâmer pour avoir déclenché la guerre avec son invasion de février et lancé mardi des dizaines de missiles qui ont déclenché les défenses ukrainiennes.

“Ce n’est pas la faute de l’Ukraine. La Russie porte la responsabilité ultime alors qu’elle poursuit sa guerre illégale contre l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg aux journalistes à Bruxelles.

Néanmoins, Zelenskiy a déclaré “Je n’ai aucun doute que ce n’était pas notre missile”, sur la base de rapports de l’armée ukrainienne auxquels le président a déclaré qu’il “ne pouvait que faire confiance”. Un conseiller du président polonais a déclaré que l’Ukraine était susceptible d’avoir accès au site de l’explosion qu’elle a demandé.

Le président américain Joe Biden a contesté l’affirmation de Zelenskiy selon laquelle le missile n’était pas ukrainien, déclarant aux journalistes à la Maison Blanche jeudi : “Ce n’est pas la preuve”.

Moscou avait nié toute responsabilité. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le “chaos” autour des accusations d’implication russe dans l’explosion faisait “partie d’une campagne anti-russe systématique de l’Occident”.

Lutte

Des responsables ont signalé de violents combats dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk, que la Russie prétend avoir annexées avec les régions méridionales de Kherson et de Zaporizhzhia en septembre après y avoir organisé ce qu’elle appelle des “référendums” condamnés comme illégaux par Kyiv et l’Occident.

Une voiture civile est refoulée par des policiers qui se tiennent près d’un point de contrôle, car les voitures autorisées sont autorisées à entrer sur les lieux du crime le 16 novembre 2022 à Przewodow, en Pologne. Omar Marques/Getty Images

“En direction de Svatove et de Kreminna (dans la région de Louhansk), l’armée ukrainienne a réussi à repousser un peu l’ennemi. Les habitants disent qu’ils peuvent entendre des combats se dérouler à proximité”, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Gaidar dans une émission télévisée.

Les forces de Moscou se sont retirées de la ville méridionale de Kherson la semaine dernière après une contre-offensive ukrainienne. C’était la seule capitale régionale que la Russie avait capturée depuis son invasion du 24 février, et le retrait était la troisième grande retraite russe de la guerre.

Les enquêteurs de la région de Kherson ont découvert 63 corps portant des signes de torture après le départ des forces russes, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de l’Intérieur.

L’agence de presse Interfax Ukraine a cité le ministre, Denys Monastyrsky, disant à la télévision nationale : « La recherche vient juste de commencer, tant d’autres donjons et lieux de sépulture seront découverts.

La Russie nie que ses troupes ciblent des civils ou aient commis des atrocités. Des sites d’inhumation de masse ont été trouvés dans d’autres parties précédemment occupées par les troupes russes, dont certains avec des corps civils montrant des signes de torture.

Vladimir Rogov, un responsable installé par la Russie dans la partie sous contrôle russe de Zaporizhzhia, a déclaré qu’un missile ukrainien avait frappé un village là-bas, tuant deux personnes et en blessant neuf.

Le général américain en chef, le général d’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a minimisé les chances de victoire militaire pure et simple de Kyiv à court terme, affirmant que la Russie disposait toujours d’une puissance de combat importante en Ukraine malgré les revers.