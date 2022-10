Un barrage de frappes russes frappe des infrastructures clés à Kyiv et dans d’autres villes

Brûleur avant28:18Les leçons de la crise des missiles cubains

Il y a soixante ans, la crise des missiles cubains a rapproché le monde d’une guerre nucléaire à grande échelle. L’histoire qui est souvent racontée au sujet de ces 13 jours est celle de la puissance américaine triomphant de l’URSS – mais ce n’est pas ce qui s’est réellement passé. La véritable histoire de cette crise concerne en fait une relation entre deux hommes qui ont décidé de travailler secrètement ensemble pour éviter une catastrophe mondiale. Bien que nous ne soyons certainement pas dans une autre crise des missiles cubains aujourd’hui, les experts pensent que c’est le plus proche que les États-Unis et la Russie soient parvenus à un conflit nucléaire depuis lors. Donc, aujourd’hui, nous allons raconter l’histoire de ces 13 jours en 1962, et voir s’ils peuvent contenir des leçons pour aujourd’hui. Notre invité est Andrew Cohen, professeur à l’école de journalisme et de communication de l’Université de Carleton et auteur de plusieurs livres dont Two Days in June: John F. Kennedy and the 48 Hours That Made History.