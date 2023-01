Un barrage dans le Portugal rural est-il la clé de notre avenir énergétique alternatif ?

Une installation comme celle-ci sur la rivière Tâmega au Portugal stocke l’énergie sous forme d’eau lorsque le vent souffle fort ou les jours ensoleillés, puis la laisse couler, générant de l’électricité et provoquant la baisse du niveau d’eau dans le réservoir supérieur, lorsque l’énergie est moins abondant et plus cher.

C’est comme une énorme batterie, mais qui produit beaucoup plus d’électricité pendant une durée plus longue que les grandes installations de stockage d’électricité utilisées à des fins similaires. Et inverser le flux des turbines pour pomper l’eau dans le tunnel permet de la recharger à l’infini.

Les dirigeants d’Iberdrola affirment que les plans des gouvernements en Europe et ailleurs pour augmenter l’énergie éolienne et solaire signifient une plus grande demande pour des installations comme celle de Tâmega.

Les centrales à accumulation par pompage peuvent également fournir, essentiellement, une assurance énergétique pour installer encore plus de sources de production d’énergie propre, contribuant ainsi aux efforts de lutte contre le changement climatique, selon les analystes. Iberdrola, par exemple, prévoit d’installer un grand parc éolien à proximité.