Un baron de la drogue mexicain affirme que l’attaque le visait

MEXICO CITY (AP) – Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un homme prétendant être un chef de cartel mexicain de la drogue affirme qu’une attaque qui a tué 20 personnes, dont un maire, était en fait dirigée contre lui.

Les autorités mexicaines ont déclaré vendredi qu’elles enquêtaient toujours sur l’authenticité d’une vidéo attribuée à José Alfredo Hurtado, un chef du cartel Familia Michoacana.

Mieux connu sous son surnom “The Strawberry” – un terme d’argot utilisé au Mexique pour désigner quelqu’un avec des goûts chers – l’homme de la vidéo porte un T-shirt Gucci et parle d’avoir échappé de justesse à l’attaque de mercredi.

“L’attaque me visait”, a déclaré Hurtado décrivant les événements de mercredi, au cours desquels des hommes armés sont entrés dans la ville de San Miguel Totolapan et ont ouvert le feu sur une réunion que le maire tenait avec d’autres responsables.

Hurtado a déclaré qu’il avait prévu d’assister à cette réunion avec le maire décédé Conrado Mendoza et son père, un ancien maire, mais que les hommes armés ont ouvert le feu avant qu’il ne soit descendu de son véhicule pare-balles, lui permettant de s’échapper de justesse.

Hurtado mentionne qu’il avait coopéré dans le passé avec le maire décédé dans la lutte contre le gang Tequileros, qui a revendiqué la responsabilité des meurtres, notant “Nous avons commencé cette lutte ensemble, le maire et nous.”

“Nous avions organisé cette réunion avec le maire et son père, et le groupe de paix qu’ils ont”, a-t-il dit, faisant référence à un groupe d’autodéfense qui avait été actif à Totolapan, dans le sud de l’État de Guerrero.

Au Mexique, les habitants des villes sous la pression d’un cartel mettent souvent en place des groupes d’autodéfense et se tournent vers des cartels rivaux pour obtenir de l’aide dans la lutte contre les oppresseurs ; les cartels gagnent une grande partie de leur argent au Mexique en extorquant des paiements de protection aux agriculteurs et aux hommes d’affaires locaux.

Étonnamment, pour un homme recherché par la police, Hurtado a déclaré qu’il vivait ouvertement à San Miguel Totolapan depuis un certain temps.

“Ma maison est à San Miguel, à un pâté de maisons de la mairie, je pense que tout le monde le sait”, a déclaré Hurtado.

Totolapan est un canton montagneux géographiquement vaste mais peu peuplé dans une région connue sous le nom de Tierra Caliente, l’une des zones les plus conflictuelles du Mexique.

Dans une autre vidéo publiée mercredi sur les réseaux sociaux, des hommes armés qui se sont identifiés comme faisant partie du gang Tequileros revendiquent la responsabilité de la fusillade de masse.

Jeudi, Ricardo Mejia, secrétaire adjoint à la sécurité publique du Mexique, a déclaré que les Tequileros combattaient le gang Familia Michoacana dans la région.

“Cet acte s’est produit dans le contexte d’un différend entre gangs criminels”, a déclaré Mejia. « Un groupe connu sous le nom de Tequileros a dominé la région pendant un certain temps ; c’était un groupe qui faisait principalement de la contrebande et de la distribution d’opium, mais qui se livrait également à des enlèvements, des extorsions et plusieurs meurtres dans la région.

Le cartel Familia Michoacana, malgré son nom, a en fait été expulsé de l’État voisin de Michaocan il y a des années par un mouvement d’autodéfense. Dirigé par Hurtado et son frère, le cartel a été accusé d’enlèvements, d’extorsions et d’attaques sanglantes contre des policiers et des soldats.

Totolapan a été contrôlé pendant des années par le chef d’un gang de drogue Raybel Jacobo de Almonte, connu sous son surnom de “El Tequilero” (“Le buveur de tequila”).

Lors de sa seule apparition publique connue, de Almonte a été capturé sur vidéo en train de boire avec l’aîné Mendoza, qui était alors le maire élu de la ville, en 2015. Il n’était pas clair si l’aîné Mendoza était là de son plein gré, ou avait été forcé d’assister à la réunion.

Dans cette vidéo, de Almonte est apparu tellement ivre qu’il a marmonné de manière inaudible et a dû être maintenu en position assise par l’un de ses hommes de main.

En 2016, les habitants de Totolapan en avaient tellement marre des enlèvements par les Tequileros qu’ils ont kidnappé la mère du chef de gang pour tirer parti de la libération des autres.

Alors que les Tequileros dépendaient depuis longtemps du trafic de pâte d’opium auprès des producteurs de pavot locaux, l’utilisation croissante de l’opioïde synthétique fentanyl avait réduit la demande de pâte d’opium et abaissé le niveau de violence à Guerrero.

The Associated Press