Un baron de la drogue mexicain affirme que l’attaque le visait

Mieux connu sous son surnom “The Strawberry” – un terme d’argot utilisé au Mexique pour désigner quelqu’un avec des goûts chers – l’homme de la vidéo porte un T-shirt Gucci et parle d’avoir échappé de justesse à l’attaque de mercredi.

“L’attaque me visait”, a déclaré Hurtado décrivant les événements de mercredi, au cours desquels des hommes armés sont entrés dans la ville de San Miguel Totolapan et ont ouvert le feu sur une réunion que le maire tenait avec d’autres responsables.

Hurtado a déclaré qu’il avait prévu d’assister à cette réunion avec le maire décédé Conrado Mendoza et son père, un ancien maire, mais que les hommes armés ont ouvert le feu avant qu’il ne soit descendu de son véhicule pare-balles, lui permettant de s’échapper de justesse.

Hurtado mentionne qu’il avait coopéré dans le passé avec le maire décédé dans la lutte contre le gang Tequileros, qui a revendiqué la responsabilité des meurtres, notant “Nous avons commencé cette lutte ensemble, le maire et nous.”

“Nous avions organisé cette réunion avec le maire et son père, et le groupe de paix qu’ils ont”, a-t-il dit, faisant référence à un groupe d’autodéfense qui avait été actif à Totolapan, dans le sud de l’État de Guerrero.

Au Mexique, les habitants des villes sous la pression d’un cartel mettent souvent en place des groupes d’autodéfense et se tournent vers des cartels rivaux pour obtenir de l’aide dans la lutte contre les oppresseurs ; les cartels gagnent une grande partie de leur argent au Mexique en extorquant des paiements de protection aux agriculteurs et aux hommes d’affaires locaux.

Étonnamment, pour un homme recherché par la police, Hurtado a déclaré qu’il vivait ouvertement à San Miguel Totolapan depuis un certain temps.

Totolapan est un canton montagneux géographiquement vaste mais peu peuplé dans une région connue sous le nom de Tierra Caliente, l’une des zones les plus conflictuelles du Mexique.

“Cet acte s’est produit dans le contexte d’un différend entre gangs criminels”, a déclaré Mejia. « Un groupe connu sous le nom de Tequileros a dominé la région pendant un certain temps ; c’était un groupe qui faisait principalement de la contrebande et de la distribution d’opium, mais qui se livrait également à des enlèvements, des extorsions et plusieurs meurtres dans la région.