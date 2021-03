Un baron de la drogue espagnol flamboyant libéré de prison après avoir collecté 200000 € de caution grâce au financement participatif

Un baron de la drogue espagnol dont les cascades de haut niveau ont inclus une apparition dans la vidéo d’une star du rap a maintenant été libéré de prison après avoir déposé une caution de 200 000 € (240 000 $) grâce au financement participatif.

Mieux connu sous le nom de «El Castana» ou «The Chestnut», Franciso Isco Tejon a été libéré mercredi soir après avoir déposé sa caution, l’argent qui, selon les autorités, avait été collecté pendant trois jours grâce à un effort de financement participatif qui a exploité son réseau de famille et d’amis dans les villes portuaires du sud de Cadix et Algésiras.

Il est détenu depuis octobre 2018, date à laquelle il s’est rendu pour trafic de drogue – mais seulement après être apparu dans un clip vidéo avec l’artiste reggaeton Clase-A.

El Castana est sorti de la prison de Botafuegos à Algésiras après avoir déposé la caution de 200 000 €. L’année dernière, un tribunal espagnol a fixé sa caution à 600 000 € (722 000 $), qui a ensuite été réduite de moitié, puis révisée à la baisse.

Les procureurs espagnols qui se sont opposés à la baisse des montants de caution soupçonnent qu’il est assis sur quelque 30 millions d’euros (36 millions de dollars) de bénéfices de la drogue. Et ils soupçonnent également que le financement participatif est une ruse.

Quand El Castana a été libéré sous caution en 2018, il a payé une caution de 120000 € en une somme forfaitaire par virement bancaire depuis l’Irlande – fournissant aux procureurs des preuves clés de la façon dont il déplace l’argent. Cette fois, le gang a évité le contrôle, ont déclaré des responsables de la police, ajoutant qu’ils avaient évité la surveillance et pris les enquêteurs au dépourvu.

La police affirme qu’El Castana et son jeune frère Antonio sont à la tête d’un cartel de six gangs qui utilisent des hors-bord pour transporter de la drogue du Maroc vers les plages et les ports du sud de l’Espagne, notamment Algiracas et Gibraltar. Recherchés par la police, les frères ont fui au Maroc et se sont rendus deux ans plus tard.

