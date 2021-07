Un barman irlandais gagne des cœurs pour avoir utilisé un parapluie pour escorter un client à la maison en fauteuil roulant

Un barman irlandais séduit Internet pour son geste bienveillant. Les médias sociaux sont inondés d’éloges pour le travailleur du pub qui a escorté un client chez lui sous la pluie battante en utilisant un parapluie de pub. Frankie travaillait au Pines Cafe Bar à Dublin, en Irlande, lorsqu’il a remarqué qu’un client rentrait chez lui dans son scooter de mobilité. Il est allé au-delà pour protéger le client contre les fortes pluies. Dans la vidéo qui a été partagée par le pub sur sa page Facebook officielle, on peut voir Frankie tenant le parapluie extérieur pour couvrir l’homme qui roule à côté de lui sur la route. Le message est sous-titré comme suit : « Notre Frankie va au-delà ! »

Depuis qu’il a été partagé sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont comblé le message de louanges et d’amour pour le barman pour son acte gentil et touchant. Un utilisateur a commenté : « Brillant, bien joué. » Un autre utilisateur a écrit : « Bravo Frankie » et l’a qualifié de vrai gentleman. Frankie a également répondu à son commentaire en disant : « Merci les gars pour vos gentils commentaires, Kaytlin et Dave méritent du crédit. »

Ce n’est pas la première fois qu’un employé de bar/restaurant dépasse ses limites pour aider les clients. Récemment, un barman des États-Unis a également attiré beaucoup d’attention pour avoir aidé une femme qui était harcelée par un homme. Le barman nommé Max Gutierrez était à son service en Floride lorsqu’il a remarqué que l’un des clients, Trinity Allie, était un peu inquiet. Elle a partagé l’histoire sur son compte Twitter et a remercié Max de l’avoir aidée. Elle a également partagé la photo du barman et sa note, qui dit: « Si ce type vous dérange, mettez votre queue de cheval sur votre autre épaule et je le ferai retirer. »

Cet homme me harcelait et mon ami et le barman m’ont passé cette note en agissant comme si c’était mon reçu! Legit le type de barman dont tout le monde a besoin pic.twitter.com/kGTGekNFgl– trinité👑✨ (@trinityallie) 14 juin 2021

Le barman, en saisissant le problème, a immédiatement agi et lui a remis une note lui disant qu’il avait les yeux sur ce qui se passait et lui a demandé de lui envoyer un signal subtil si elle voulait qu’il intervienne.

