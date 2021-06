Un barman de Floride glisse une note aux femmes pour les sauver de « Creep », Internet le considère comme un héros

La plupart des femmes du monde entier ont vécu au moins une telle rencontre en public où des hommes inconnus essaient de les draguer afin de frapper une connaissance. Souvent, ces hommes peuvent franchir la ligne ou ne pas accepter de réponse. Cependant, si vous deviez rencontrer une telle situation dans un certain bar de Floride, vous pourriez être sauvé par le très gentil barman qui a maintenant impressionné les internautes.

Max Gutierrez, qui travaille comme barman à Saint-Pétersbourg en Floride, a été très apprécié par les internautes la semaine dernière lorsqu’une femme, Trinity Allie, a raconté comment il l’avait sauvée d’un client qui l’aurait « harcelée ». Dans son tweet, Allie a mentionné qu’elle avait été frappée par un homme lorsque son ami et barman, Max lui a transmis une note agissant comme si c’était son reçu. Allie a partagé une photo où Max a été vu tenant un presse-papiers de reçus mais le bout de papier avait une note manuscrite à la place qui disait: « Si ce gars vous dérange, mettez votre queue de cheval sur votre autre épaule et je le ferai enlever, il est me donner la chair de poule. Appréciant la tactique astucieuse de Max pour la sauver du client, Allie a mentionné qu’il était exactement le type de barman « dont tout le monde a besoin ». Allie a également précisé dans le tweet suivant qu’elle avait demandé à Max de poser avec la note après le départ de l’homme.

Cet homme me harcelait et mon ami et le barman m’ont passé cette note en agissant comme si c’était mon reçu! Legit le type de barman dont tout le monde a besoin pic.twitter.com/kGTGekNFgl– trinité✨ (@trinityallie) 14 juin 2021

Je l’ai fait poser pour ça après que le gars soit parti lol juste pour montrer mon appréciation – trinity✨ (@trinityallie) 14 juin 2021

Alors que dans un autre tweet suivant, elle a expliqué que Max avait fini par crier après le client masculin après qu’Allie ait demandé l’aide offerte. Le tweet mentionnait que Max avait demandé à l’homme de s’éloigner car les filles n’étaient clairement « pas intéressées ». À cela, l’homme présumé a répondu que Max était un « peu agressif ».

Il a fini par crier littéralement sur le gars qu’il a dit « vous devez vous éloigner de ces filles qui ne sont clairement pas intéressées » & le mec a dit « c’était un peu agressif » et il a dit « bien, tu les frappes de manière agressive & tu dois partir » – trinity✨ (@trinityallie) 15 juin 2021

Avec plus de 209,3 000 likes et 45,9 000 retweets au cours de la semaine, le tweet d’Allie a certainement trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Beaucoup ont salué la gentillesse de Max de faire en sorte que ses clientes se sentent plus en sécurité, tandis que d’autres utilisateurs ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de barmans comme Max pour que le lieu public se sente plus en sécurité.

Les héros ne portent pas tous des capes. Certains portent des chemises hawaïennes. — Susan Mason (@suewhitifidid) 14 juin 2021

S’il vous plaît, dites-moi que vous lui avez donné un pourboire > 25% – Ckie Montague (@AroundTheWayMM) 16 juin 2021

Omg était-ce à aucun poste vacant? J’y suis allé il y a quelques semaines et je suis presque sûr que c’était mon barman! Super bonnes vibrations de sa part – Emily Blackwood (@emilyeblackwood) 17 juin 2021

Le message a également été partagé sur Reddit, où Max lui-même a commenté le message et expliqué pourquoi il est intervenu pour offrir de l’aide aux dames. Max a écrit qu’il avait appris à observer ses clients de ses aînés et alors qu’il était témoin de ce qui se passait avec Allie, il pouvait sentir que quelque chose était « bizarre ».

