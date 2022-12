Un barista local prêt à franchir le pas alors que Vancouver accueille le championnat du monde AeroPress

Dans son travail quotidien de barista au Nemesis Coffee de Vancouver, Jeremiah Macadam utilise une machine à expresso de marque Slayer, qui pèse environ 100 kilogrammes.

Vendredi, Macadam participera à un concours international de fabrication de café équipé d’un objet en plastique ressemblant à une seringue qui pèse environ 400 grammes.

Macadam représentera le Canada au Championnat mondial AeroPress, qui se déroulera à Vancouver jusqu’à samedi.

L’événement principal, qui se déroule vendredi au Pipe Shop de North Vancouver, verra des concurrents du monde entier essayer de préparer la meilleure tasse de café avec un AeroPress, un tube cylindrique avec un piston et un joint en silicone.

L’AeroPress a été créé en 2005 par l’inventeur de jouets Alan Adler, qui cherchait un moyen de préparer manuellement une seule tasse de café. Macadam dit qu’il utilise habituellement l’AeroPress en camping ou en randonnée et qu’il a appris à apprécier sa polyvalence.

Fairdosi dit qu’il préfère faire son café à la maison avec ce gadget appelé AeroPress. (Heather Barrett/CBC)

“Il existe un tas de styles ou de façons différents de préparer un AeroPress et cette créativité donne vraiment au barista la possibilité de mettre en valeur différentes saveurs ou de vraiment faire ressortir ce qu’il veut dans ce café en particulier”, a-t-il déclaré.

Plusieurs variables entrent en jeu dans l’utilisation d’un AeroPress, a-t-il déclaré, notamment la taille de la mouture, la quantité et la température de l’eau, la durée pendant laquelle vous laissez infuser le café, la quantité de mélange que vous remuez – ou agitez – le café et la force avec laquelle vous appuyez sur le piston.

Quel est le style de Macadam ?

“J’aime une mouture assez grossière et beaucoup d’agitation”, a-t-il déclaré.

Capitaine Canuck

Grant Gamble, l’un des co-organisateurs du championnat, décrit l’événement comme un tournoi à élimination rapide où les concurrents ont cinq minutes pour faire du café en utilisant le même type de grains et un AeroPress avant de présenter leur création à un panel de trois juges.

Il dit que cela diffère de nombreux concours de café qui permettent aux gens d’utiliser différents équipements et grains.

“C’est un terrain de jeu assez égal, contrairement à de nombreuses autres compétitions de café où, souvent, cela ressemble à la Formule 1 où [if] vous avez plus d’argent, plus de ressources, vous pouvez avoir tendance à faire mieux en compétition”, a-t-il déclaré.

Une fois qu’un champion est couronné, les concurrents visiteront 10 cafés autour de Vancouver samedi pour préparer la recette du gagnant.

Gamble dit que le championnat a commencé en 2008 lorsqu’un groupe d’amis en Norvège voulait voir qui pourrait faire la meilleure tasse de café.

À partir de là, il s’est développé pour présenter plus de 3 500 concurrents par an provenant de dizaines de pays. Il dit que le championnat reçoit le soutien d’AeroPress, mais qu’il s’agit de sa propre organisation indépendante.

Le championnat de cette année à Vancouver accueillera des concurrents de 39 pays, dont certains de pays qui concourent pour la première fois, notamment l’Ouganda, le Maroc et Oman. Ce ne sont pas tous des baristas, mais ils viennent de tous les horizons, dit Gamble.

Le championnat du monde AeroPress, comme l’édition 2019 qui s’est déroulée à Londres, au Royaume-Uni, est un tournoi à élimination où les concurrents ont cinq minutes pour faire du café en utilisant le même type de grains et un AeroPress. (Championnat du monde AeroPress)

Macadam dit qu’il aime la compétition. Dans ce cas, il sera dans la rare position de concourir pour un titre mondial devant une foule locale.

“Ma famille va pouvoir venir regarder. Ma femme va venir regarder… et mon ami proche m’entraîne ici”, a-t-il déclaré. “Ils m’ont appelé Capitaine Canuck”, a-t-il déclaré.

Alors, quel conseil un utilisateur compétitif d’AeroPress a-t-il pour le Joe moyen qui cherche à améliorer son jeu ?

Macadam recommande d’utiliser une balance pour mesurer le marc de café. Ceux qui n’ont pas de balance devraient viser à remplir leur AeroPress avec environ un pouce et demi à deux pouces de café moulu.

“Versez de l’eau chaude sur le dessus, jusqu’en haut, remuez peut-être trois fois, mettez le bouchon, laissez reposer pendant environ une minute et demie ou deux minutes, puis appuyez dessus”, a-t-il déclaré. a dit.

“Cela produira probablement une tasse de café assez décente.”