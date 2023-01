Un barbier se rase les cheveux en solidarité avec un patient atteint d’un cancer, une vidéo émotionnelle va vous déchirer

Le cancer s’accompagne des défis les plus difficiles auxquels quiconque ait jamais été confronté dans sa vie. Parfois, l’effet secondaire le plus pénible des traitements n’est pas la douleur physique. En fait, la perte de cheveux peut être l’un des effets secondaires les plus difficiles à gérer. Dans un clip déchirant partagé sur Twitter, une femme peut être vue assise chez un coiffeur. Elle semble prête à craquer avant même que le coiffeur ne commence à lui raser les cheveux. Alors qu’il avance, elle éclate en sanglots, et le barbier la tient doucement et la réconforte dans le processus. Découvrez le clip ici:

Le véritable moment déchirant a vu plusieurs utilisateurs de médias sociaux partager leurs voyages ou les voyages de quelqu’un qu’ils connaissaient. La plupart ont écrit qu’ils braillaient après avoir regardé le clip et étaient heureux que la femme ait un tel soutien de la part du coiffeur. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Ma sœur amenait des gens dans son salon quand il était fermé pour le faire afin qu’ils aient de l’intimité. C’était toujours un acte intense et émouvant d’observer la mise à nu de leur vulnérabilité, en particulier pour les femmes. Je suis tellement fière d’elle parce qu’elle a donné un tel réconfort aux autres.

Un autre tweet disait : « C’est le genre de bien dont nous avons besoin dans le monde. Le cancer craint et cet homme vient de faire en sorte que son client se sente confiant et fort pour le voyage à venir. Je prie pour des publications plus positives et de bien-être sur Internet.

« C’est la façon dont il la tient et la réconforte qui le fait pour moi. Vraiment magnifique », a tweeté un autre utilisateur.

Une autre utilisatrice a partagé son parcours avec le cancer du sein. Elle a mentionné que bien qu’elle ait eu la chance de ne pas perdre ses cheveux pendant son parcours contre le cancer, cela l’a laissée avec une terrible culpabilité. L’utilisateur a poursuivi en souhaitant bonne chance à la femme dans le clip pour son parcours dans le cancer.

Le clip a été partagé par GoodNewsMovement sur Twitter. Depuis sa publication, il a gagné du terrain sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, il a recueilli plus de 12 millions de vues.

