Un bar oblige le serveur à partager le pourboire de 16 000 $ du client entre tout le personnel, ce qui déclenche une série de critiques terribles

Un BAR qui a forcé un serveur à partager le pourboire gigantesque de 16 000 $ d’un client heureux entre TOUS les membres du personnel a suscité une série de critiques terribles.

Après que le pourboire ait été distribué à huit barmans et au personnel de cuisine de l’auberge du New Hampshire, certains ont critiqué le « nerveux » du propriétaire de le partager.

Le personnel du Stumble Inn Bar and Grill dans le New Hampshire n’a pas immédiatement réalisé le cadeau de 16 000 $ de l’homme

Le client mystère a remercié le barman pour son « travail acharné »

La barmaid Michelle McCudden, qui travaillait au Stumble Inn Bar and Grill à Londonderry, est restée sans voix lorsqu’un convive altruiste a donné 16 000 $ pour son « travail acharné ».

Mais lorsque la nouvelle a éclaté que son patron avait partagé le pourboire entre tant d’employés, la réaction a été mitigée sur la page Facebook du bar.

Une personne a demandé : « Donnez au serveur tout le pourboire ! »

Kel Vazquez a ajouté : « Vous avez eu le culot de le répartir entre les employés. J’aurais démissionné sur-le-champ.

« C’est nul pour vous tous parce que si quelqu’un me donne un pourboire de 16 000 $ et que je devais le partager avec un groupe de personnes qui ont tout fait sauf servir le client en question, je serais un peu contrarié. »

Une autre personne a écrit : « Je pense que vous devriez donner au serveur ou à la serveuse le montant total, il ou elle a fait ce qu’il fallait pour ce pourboire.

« Je ne pense pas qu’il serait juste de partager le pourboire entre douze quand une seule personne attendait cette table. »

Un autre a écrit : « Je veux juste savoir si elle a été forcée de partager ce pourboire.

« 16 000 $, c’est beaucoup d’argent et je ne vois personne qui le partagerait en douze façons s’il n’y était pas obligé. D’autant plus que les serveurs sont payés moins de 7,50 $ de l’heure. »

Mais Marybeth Rosen a posté: « D’abord, un homme fait un acte de générosité incroyable, puis les employés prennent la décision la plus appropriée et partagent également.

« Covid-19 a frappé les employés de la restauration plus durement que la plupart, comment ose-t-on juger ce que ces gens font avec cet argent ou d’où il vient.

« Dans toute la laideur de la dernière année et demie, soyez reconnaissant pour la gentillesse de cet homme et taisez-vous! »

Mike Zarella a tenté de persuader le généreux client de réduire le pourboire

L’homme est depuis retourné au restaurant

Le client anonyme – qui a mangé quelques chiens chili, des chips de cornichons frits et commandé des boissons ne coûtant pas plus de 38 $ – a dit à Michelle de ne pas « tout dépenser en même temps ».

« Un homme est entré au bar et a commandé une bière et quelques chiens au fromage chili, puis il a commandé des chips de cornichon et une boisson Patron (Tequila) », a déclaré le patron de l’auberge, Mike Zarella.

« Vers 15h30, il a demandé le chèque au barman (…). Elle le lui a donné et s’est éloigné, puis il lui a dit : ‘Ne dépense pas tout au même endroit’. »

Michelle était trop occupée pour remarquer au départ le montant énorme – mais quelques instants plus tard, elle s’est précipitée pour avertir le client qu’il avait mis trop de zéros dans la colonne des pourboires.

« Elle a dit : ‘Oh mon dieu, tu te moques de moi ? Elle a dit ‘Non, non, c’est fou’ et il a dit ‘Non, je veux que tu l’aies' », a déclaré Zarella.

Au début, Zarella a refusé de prendre le pourboire, disant à TODAY food qu’il avait parlé à l’homme « pendant quelques minutes » et qu’on lui avait dit qu’il devait prendre l’argent parce que le client « voulait que cela se produise ».

« Il vient de dire qu’ils le méritent, qu’ils travaillent très dur », a déclaré Zarella à une chaîne d’information locale.

L’argent a été partagé entre le personnel du bar et de la cuisine

Bien que le don ait été fait le 12 juin, Zarella voulait attendre que l’argent soit traité avant de le publier le lundi suivant.

Il a déclaré que l’argent aiderait le personnel, dont certaines sont des mères célibataires, à partir en vacances bien méritées.

« Ils en tirent beaucoup d’argent. Ils sont vraiment débordés. Ils se disent : ‘Wow, je peux aller le faire cet été. Je n’ai pas prévu de budget pour ça, maintenant je peux le faire.’

« C’est vraiment fantastique. »

L’argent sera un grand soulagement pour l’équipage qui a connu une année difficile gâchée par l’impact des restrictions sur les coronavirus sur le commerce et leurs moyens de subsistance.

« Cela dit simplement qu’il y a des gens bons et bienveillants qui se rendent compte que les gens pourraient avoir à lutter. »

Quelque 110 000 restaurants et bars ont fermé depuis la pandémie, a déclaré Zarella.

« Peut-être que ce monsieur a vu à quel point c’était difficile », a-t-il ajouté.