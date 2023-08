Un bar du Québec a ajouté une femme après avoir été appelé pour une programmation de comédies entièrement masculines. Il s’avère qu’elle n’existe pas

Les comédiennes montréalaises Emna Achour et Coralie LaPerrière a créé un compte Instagram appelé Pas de fille sur le rythme — Pas de filles dans la programmation — pour dénoncer l’inégalité entre les sexes dans la comédie québécoise.

« Nous l’avons fait pour répondre qu’on nous disait que nous exagérons quand nous disons : ‘c’est un problème les gars, essayons de recruter plus de femmes' », a déclaré Achour, un humoriste, « et les gens disent ‘non, ce n’est pas le cas’. « Cela n’arrive pas si souvent », alors nous avons commencé cette page en disant « voici les reçus ».

La page Instagram, qui dénonce « le club des garçons dans la comédie », dénonce les files d’attente exclusivement masculines dans les clubs de comédie et les événements à travers la province. Il compte plus de 150 postes après seulement quelques mois de fonctionnement.

L’un des bars qui a été présenté à plusieurs reprises est Le Troquet à Gatineau, au Québec, qui organise une soirée humoristique tous les jeudis, mettant souvent en vedette uniquement des artistes masculins.

Ainsi, en juin, lorsque le visage d’une comique féminine du nom de Sonia Bélanger a commencé à apparaître dans chaque programmation publiée sur le la page Facebook de l’événementon espérait que le problème était pris au sérieux.

Jusqu’à ce qu’on découvre que Sonia Bélanger elle-même était une plaisanterie. Elle n’existe pas, mais a été créée par l’intelligence artificielle (IA).

La page Instagram a encore une fois interpellé le bar cette semaine, en publiant plusieurs captures d’écran de ses files d’attente mettant en vedette Sonia Bélanger avec la légende : « C’est fou combien d’efforts il faut pour ne pas réserver une comédienne ! Chapeau bas, vraiment. Clap lent. »

Même si LaPerrière affirme que le propriétaire du bar a été contrarié d’avoir été critiqué dans le passé, elle ne pensait pas qu’il irait aussi loin. Là encore, elle dit que de nombreuses personnes s’opposent encore aux femmes dans la comédie.

« Je pense vraiment que c’est parce qu’ils ont peur de perdre leurs privilèges », a-t-elle déclaré. « Il y a un dicton qui dit : « Pour les privilégiés, l’égalité ressemble à une oppression », donc je pense vraiment que c’est ce qui se passe en ce moment. »

Les comédiennes montréalaises Coralie LaPerrière, à gauche, et Emna Achour, à droite, ont créé le compte Instagram Pas de fille sur le pacing — Pas de filles dans la programmation — pour dénoncer l’inégalité des sexes dans l’humour québécois. (Kwabena Oduro/CBC)

Le propriétaire du bar applaudit

Éric Gaudreault, le propriétaire du Troquet, dit avoir créé la fausse bande dessinée en réponse à la Pas de fille sur le rythme des messages disant que son bar réserve rarement des comédiennes.

« Cette page nous mentionnait souvent, nous dépeint comme des misogynes, comme si nous ne faisions aucun effort », a déclaré Gaudreault, qui a déclaré que « beaucoup de femmes se sont produites » sur sa scène.

« Alors, en réponse à leur plaisanterie selon laquelle ils nous associaient à ce type de management, nous avons répondu par la plaisanterie de créer ce comédien de toutes pièces. »

Gaudreault affirme que la prestation de Sonia Bélanger est annulée au début de chaque spectacle, « et la plupart de notre clientèle sait que c’est une plaisanterie courante ».

Éric Gaudreault, propriétaire du bar Le Troquet, affirme avoir créé cette fausse bande dessinée pour répondre aux critiques selon lesquelles le club engage rarement des comédiennes. (Camille Kasisi-Monet/Radio-Canada)

En réponse aux critiques concernant la création d’une femme générée par l’IA au lieu d’en réserver une vraie, Gaudreault a déclaré que le bar « en fait plus aujourd’hui en faisant parler le Québec sur cette question », reconnaissant la nécessité de renforcer la présence d’humoristes féminines sur scène.

« Allons-nous faire plus d’efforts ? Non. Allons-nous continuer à essayer d’aider les comédiennes à acquérir la même notoriété que les comédiens masculins ? Oui, nous contribuerons certainement à faire avancer cette cause », a-t-il déclaré.

Moins d’opportunités pour les femmes dans la comédie

Elspeth Wright, comédienne et écrivaine basée à Montréal, affirme que cette situation particulière témoigne du problème plus large du sexisme dans l’industrie de l’humour.

« Très souvent, il n’y a qu’une seule femme dans une file d’attente et le fait que cette femme ne soit pas une vraie femme – comme je peux voir comment, OK, c’est devenu une blague courante – mais cela pointe vers un problème plus vaste », a-t-elle déclaré, » et c’est qu’il y a moins d’opportunités pour les femmes dans la comédie et nous sommes en 2023 et c’est ridicule. »

Wright dit que même lorsque les femmes ont des opportunités, elles sont souvent en compétition les unes avec les autres pour les obtenir car il n’y a souvent qu’une ou deux places pour elles.

Elspeth Wright, comédienne et écrivaine à Montréal, dit qu’il est « ridicule » de voir à quel point il y a peu d’opportunités pour les comédiennes en 2023. (elspeth_wright/Instagram)

LaPerrière affirme que l’idée selon laquelle les femmes sont moins drôles que les hommes persiste depuis des décennies – et le manque d’opportunités pour elles n’est pas unique au Québec.

« Cela arrive aux États-Unis, cela arrive au Canada… cela arrive en France », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est un problème mondial. »

Wright espère que cette situation rendra les lieux et les événements plus ouverts à la réservation de plusieurs femmes dans une même programmation, « parce que nous sommes drôles, nous sommes ici et nous voulons travailler », a-t-elle déclaré.

« Nous ne voulons rien enlever aux gars, nous voulons juste les rejoindre. »