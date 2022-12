Un banquier du “cercle restreint” de Poutine arrêté pour blanchiment d’argent après s’être prononcé contre la guerre en Ukraine

Un milliardaire RUSSE qui s’est prononcé contre la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a été arrêté à Londres, soupçonné de blanchiment d’argent, selon des informations.

L’homme d’affaires Mikhail Fridman – décrit comme un “facilitateur du cercle restreint de Poutine” – serait également accusé de complot en vue de frauder le ministère de l’Intérieur et de complot en vue de commettre un parjure.

Le milliardaire russe Mikhail Fridman a été pris au piège à son domicile de Londres, il est entendu Crédit : Getty

Des agents de la NCA ont arrêté trois personnes après avoir perquisitionné la propriété de plusieurs millions de livres Crédit : ANC

La National Crime Agency du Royaume-Uni a déclaré qu’un “riche homme d’affaires russe” avait été arrêté jeudi dans son somptueux manoir londonien.

Il a maintenant été identifié comme étant Mikhail Fridman, le fondateur de l’une des plus grandes banques de Moscou, par les médias d’État russes.

Un initié a déclaré à l’agence de presse TASS: “Fridman a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir violé les sanctions qui lui ont été imposées”.

Plus de 50 officiers se sont précipités sur la propriété de plusieurs millions de livres alors que l’oligarque était pris au piège par la NCA.

Deux autres personnes ont également été arrêtées, et la NCA – qui n’a pas nommé Fridman – a déclaré que les agents avaient saisi “un certain nombre d’appareils numériques et une quantité importante d’argent liquide”.

Fridman, qui a fondé la plus grande banque privée de Russie, Alfa Bank, a été frappé par des sanctions occidentales après que Poutine a ordonné à la Russie d’envahir l’Ukraine en février.

Il s’était toutefois prononcé contre la guerre, la qualifiant de “tragédie” pour les deux camps, a rapporté le Financial Times.

Fridman, 58 ans, a écrit dans un e-mail : “Je suis convaincu que la guerre ne pourra jamais être la réponse.

“Cette crise coûtera des vies et endommagera deux nations qui sont frères depuis des centaines d’années.”

L’UE a imposé des sanctions à Fridman – un résident fiscal britannique – fin février.

Il a déclaré que Fridman était “désigné comme l’un des principaux financiers russes et facilitateur du cercle restreint de Poutine”.

Le milliardaire a démissionné du conseil d’administration d’Alfa Bank après avoir été frappé par les sanctions.

Après son arrestation présumée, Fridman a été interrogé avant d’être libéré sous caution.

Un homme de 35 ans, employé au domicile de Londres, a également été arrêté à proximité, soupçonné de blanchiment d’argent et d’entrave à un officier de la NCA après avoir été vu quittant l’adresse avec un sac contenant des milliers de livres en espèces.

Un troisième homme, 39 ans, qui est l’ancien petit ami de l’actuel partenaire de l’homme d’affaires, a été arrêté à son domicile de Pimlico, à Londres, pour des infractions telles que blanchiment d’argent et complot en vue de frauder.

Eux aussi ont été libérés sous caution.

Graeme Biggar, directeur général de la NCA, a déclaré: “La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA, créée seulement cette année, connaît un succès significatif en enquêtant sur les activités criminelles potentielles des oligarques, les prestataires de services professionnels qui les soutiennent et les permettent, ainsi que ceux liés au régime russe. .

“Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques dont nous disposons pour perturber cette menace.”

La NCA a déclaré que son opération était la dernière d’une série de faillites dans son travail visant à perturber les activités des personnalités commerciales internationales corrompues et de leurs facilitateurs.

À ce jour, la NCA affirme avoir obtenu près de 100 “perturbations” – des actions qui suppriment ou réduisent manifestement une menace criminelle – contre les élites liées à Poutine et leurs facilitateurs.

L’autorité a ajouté que son travail a aidé à geler des comptes détenus par des personnes étroitement liées à des Russes sanctionnés.

La NCA a déclaré que ses enquêtes avaient ciblé de nombreuses propriétés, huit yachts et quatre avions.