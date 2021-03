Un banquier britannique sur le surf-ski se noie après avoir été emporté en mer par des vents violents alors qu’il «  combattait jusqu’au bout  »

LA famille dévastée d’un banquier britannique qui s’est noyé après avoir été emporté en mer sur un kayak de surf a déclaré qu’il « s’est battu jusqu’au bout ».

Le papa d’un enfant, Rod Johnston, 46 ans, était sorti pour une pagaie l’après-midi sur la plage touristique populaire de Camps Bay, près du Cap, avant d’être emporté par les vagues dans des vents violents.

Le papa d’un enfant de Dundee est sorti vendredi après-midi alors que la mer était calme car il était novice en surf-ski.

Mais lorsqu’il ne s’est pas présenté à un rendez-vous du soir, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée.

Le surf-ski de Johnston a été repéré à la dérive à cinq milles de la mer le lendemain.

Son corps était toujours attaché à l’engin par une courte ligne de sécurité et il portait son gilet de sauvetage, mais il n’y avait aucun signe de sa pagaie.

L’épouse de Johnston, Debbie, 50 ans, a déclaré: «Je ne pense pas que nous connaîtrons jamais la réponse complète à ce qui s’est exactement passé là-bas. Ce qui s’est passé était horrible et c’est quelque chose que Rod emporte avec lui dans la tombe.

Il aurait continué à se battre à coup sûr jusqu’à la toute fin. Debbie Johnston

«C’était un surf-ski avancé qui est très étroit et très léger et vraiment destiné uniquement aux pagayeurs avancés mais malheureusement le temps a changé et la mer est devenue très grande.

«Il semblerait qu’il ait été emporté en mer et le NSRI m’a dit qu’il a probablement chaviré et perdu sa pagaie et que si vous n’êtes pas un pagayeur avancé, vous avez de gros problèmes.

«Sans pagaie et en tant que novice, ils ont dit qu’il serait presque impossible de revenir dans le surf-ski mais Rod se serait battu et se serait battu jusqu’au bout pour essayer de lui sauver la vie.

«C’était un homme très en forme et il courait tous les jours et jouait au squash quatre jours par semaine et était un homme très fort donc il aurait continué à se battre jusqu’à la toute fin.

Le couple s’est rencontré au travail en Afrique du Sud, est resté ensemble pendant 30 ans et a un fils Dean, âgé de 24 ans.

Sa femme Debbie a ajouté: «J’ai passé 30 merveilleuses années avec Rod et il était juste l’individu le plus incroyable et tellement aimant et attentionné, même s’il avait un côté très sarcastique à son égard!

«Dean et moi sommes juste dévastés et nous ne pouvons pas croire que nous ne le reverrons plus.»