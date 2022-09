Un banc commémoratif unique se dresse maintenant au centre-ville de l’Oregon derrière le Colisée de John Phelps Park pour reconnaître les nombreuses contributions apportées par un homme de l’Oregon, Steven G. Benesh.

L’idée du banc était un point culminant des résidents locaux qui voulaient honorer Benesh décédé en 2016.

“Michal Burnett de la Ogle County Historical Society a été approché par le petit-fils de Steve, Blake, sur la façon d’utiliser certains des artefacts historiques que Steve avait collectés au fil des ans”, a déclaré Mike Bowers, l’un des bénévoles qui a travaillé sur le projet de banc. «Michal a contacté l’administrateur de l’Oregon City, Darin DeHaan, sur la possibilité de localiser un autre banc commémoratif dans le parc John Phelps, qui m’a ensuite contacté au sujet du projet. En travaillant avec Blake et son père, Tony, nous avons trouvé des éléments qui, selon nous, seraient représentatifs du large éventail de connaissances et d’intérêt de Steve pour l’histoire locale.

Benesh (1941 – 2016) a vécu et cultivé dans le comté d’Ogle toute sa vie et a fondé Steve Benesh and Sons, une entreprise de construction.

“Il était intéressé et connu pour sa connaissance approfondie de l’histoire de sa ville et de son comté natal”, a déclaré Bowers. “Ce cadre de banc commémoratif est fabriqué à partir de pièces d’équipement de construction de Steve et de matériaux précédemment utilisés.”

Chaque aspect du nouveau banc reflète le travail de Benesh :

— Les extrémités (accoudoirs) sont des roues folles du bulldozer Caterpillar 3T D7 de Benesh et les bases sous les roues folles sont des patins à crampons (similaires aux bandes de roulement des pneus) d’une excavatrice Komatsu 200.

— Les traverses sur lesquelles repose la pierre sont en acier massif de 2 pouces sur 2 pouces et la pierre utilisée pour le siège était une pierre angulaire, supposé être du calcaire de l’Indiana (Bedford), depuis l’un des balcons au-dessus des entrées principales de l’école Nash que Steve Benesh and Sons a partiellement démoli en 1984 pour ce qui est maintenant le Nash Recreation Center, propriété de l’Oregon Park District.

« J’ai été honoré d’être considéré comme participant à ce projet et je pense qu’il est nécessaire de reconnaître les personnes suivantes qui ont rendu cela possible », a déclaré Bowers. « Le conseil municipal de l’Oregon et la commissaire Melanie Cozzi pour l’approbation et l’emplacement du banc. Joe Arwood aidant à la conception et au façonnage, découpage et soudage des composants métalliques. Ron Rackow [Ron’s Auto Body and Sandblasting] a fourni les matériaux et la main-d’œuvre pour sabler et peindre le banc.

“Tom Klein a fait don de son temps et de son équipement pour graver le texte sur les panneaux arrière du banc. Dan Flanagan a équarri la base de la pierre utilisée pour le siège. Les petits-fils de Steve, Jason et Jeremy, et leurs familles ont fourni le socle en béton estampé sur lequel reposer le banc. Dale Beesing [Beesing Welding] fourni les ancres en acier inoxydable. Roger Cain a fait le travail nécessaire pour fabriquer les marqueurs historiques de ce banc et de la cuisine d’été Phelps », a déclaré Bowers.

«Je me sens une fois de plus touché par la volonté des personnes impliquées qui se sont mobilisées pour en faire une réalité. La région de l’Oregon a la chance d’avoir des gens qui sont si disposés à donner d’eux-mêmes et de leur temps », a-t-il déclaré.

Le banc peut être vu dans le parc derrière l’Oregon Coliseum dans le bloc 100 de N. Fifth Street.

Note de l’éditeur : Cette histoire a été éditée pour corriger la relation entre Steve, Tim et Tony Benesh.

Le banc unique est fabriqué avec des éléments de machines que Benesh a utilisées dans son entreprise de construction. (Photo fournie)