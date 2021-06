Un banc de parc au Royaume-Uni avec une plaque commémorative de l’homme vivant «antisocial» est le pic 2021

De nombreuses personnes utilisent des bancs de parc pour commémorer la vie et les souvenirs de leurs proches. Plusieurs cinéastes les ont également utilisés comme élément pour donner un aperçu de la vie ou de l’esprit d’une personne. Nous avons des scènes de banc de parc mémorables dans des films comme Good Will Hunting, Forrest Gump, Notting Hill et bien d’autres. Notting Hill présentait un banc commémoratif dédié à un couple amoureux tandis que le banc de Good Will Hunting a été transformé en un mémorial pour Robin Williams après la mort de l’acteur. Les bancs commémoratifs comportent des plaques ou des inscriptions sur la personne à laquelle ils sont dédiés et placés à leurs endroits préférés généralement comme un moyen de rendre hommage. Mais l’un de ces bancs commémoratifs en Angleterre a quitté Internet en deux pour son message unique.

Un marcheur est tombé cette semaine sur une plaque amusante sur un banc à Margate, en Angleterre, dédiée à une personne encore en vie. Partagé sur le forum CasualUK de Reddit le 15 juin, le message hilarant sur la plaque a laissé les Britanniques divisés. Le texte indique que le banc est dédié à une personne nommée Hayden Kays, qui manquera à jamais à ses amis et à sa famille. Il a ajouté qu’il n’était pas encore mort mais qu’il devenait de plus en plus antisocial. La photographie de la plaque était sous-titrée disant qu’elle avait été trouvée sur un banc à Margate ce week-end.

Il a accumulé plus de 14 000 votes positifs avec plus de 150 commentaires d’internautes qui ont partagé des messages pleins d’esprit similaires qu’ils avaient trouvés. Un utilisateur a écrit qu’il y avait un banc à Brighton, en Angleterre avec une note que « Gary Smith a fait son premier spliff roulé de merde ici, en mars 1995 ». Un autre utilisateur a rappelé qu’il y en avait un autre à Crystal Palace Park à Londres qui est dédié à une femme qui a pris plaisir à embêter le pêcheur en nourrissant des canards.Une troisième personne a écrit que 50% des bancs à Margate sont pour les « lols » comme il y en a un pour Muhammad Ali et un pour les festivals de musique là-bas aussi.

Quelqu’un a écrit que Hayden devrait aller rendre visite à sa mère tandis qu’un autre a souligné à quel point cela était « encore » inquiétant.

