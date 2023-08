Un banc de 15 juges pour entendre les demandes de réforme anti-judiciaire, selon la Cour suprême israélienne

La Cour suprême d’Israël a déclaré lundi qu’un panel complet de 15 juges entendrait des requêtes en septembre contre une loi controversée adoptée la semaine dernière par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu et qui a déclenché des manifestations de masse.

La loi faisait partie d’une série de modifications proposées au système judiciaire israélien présentées par le gouvernement de Netanyahu plus tôt cette année qui visent à limiter le pouvoir de la Cour suprême. Le plan de refonte judiciaire a suscité des mois de protestations de masse soutenues contre la législation et suscité des critiques de la Maison Blanche.

Les critiques de la refonte affirment que le paquet de lois concentrerait le pouvoir entre les mains de la coalition au pouvoir et éroderait le système de freins et contrepoids entre les branches du gouvernement. Les partisans disent que les mesures sont nécessaires pour limiter le pouvoir des juges non élus qui, selon eux, sont trop militants.

Netanyahu et ses alliés ont adopté la semaine dernière une loi qui supprime la capacité de la Haute Cour d’annuler les décisions du gouvernement considérées comme « déraisonnables ». La « norme de raisonnabilité » a été mise en œuvre par la Cour suprême plus tôt cette année pour contrecarrer la nomination d’un allié de Netanyahu au poste de ministre de l’Intérieur après qu’il ait récemment plaidé coupable à des infractions fiscales.

Le tribunal a déclaré que l’audience concernant la loi annulant la « norme de raisonnabilité » aurait lieu le 12 septembre avec un banc complet de 15 juges. La Cour suprême entend généralement les affaires avec des collèges de juges plus petits, mais semble avoir opté pour un effectif complet de juges en raison de la nature très délicate de l’affaire.

Les efforts de l’administration Netanyahu pour remanier le système judiciaire ont profondément divisé un pays déjà très polarisé et déclenché les manifestations les plus durables de l’histoire du pays.

Netanyahu et ses alliés ont pris leurs fonctions en décembre après la cinquième élection du pays en moins de quatre ans, la plupart d’entre eux étant des référendums sur l’aptitude du dirigeant de longue date à servir pendant son procès pour corruption.