Un bambin échoué sur une île norvégienne est identifié

COPENHAGUE, Danemark — Le corps d’un tout-petit qui s’est échoué sur la côte sud-ouest de la Norvège le 1er janvier a été identifié. Il s’agit d’un garçon iranien de 15 mois disparu, décédé des mois plus tôt dans la Manche à des centaines de kilomètres de là lorsque le bateau de contrebande qui le transportait, ses parents et ses frères et sœurs a chaviré, a annoncé la police norvégienne.