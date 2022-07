Un bambin britannique a refusé de manger de la nourriture depuis l’âge de 14 mois, ce qui a déconcerté les médecins. Il est maintenant alimenté par sonde

La petite Harley Paige, qui a 2 ans et demi, a commencé à refuser de manger à 14 mois.

Il est maintenant alimenté par une sonde d’alimentation après avoir perdu une quantité de poids alarmante.

Jusqu’à présent, les médecins n’ont pas été en mesure de poser un diagnostic.

Shannon Paige a été choquée par la réponse écrasante qu’elle a reçue TIC Tac vidéo sur les épreuves d’élever un tout-petit qui refuse de manger.

Plus de 8,5 millions de personnes ont regardé son fils de 2 ans rejette tous les types d’aliments lui a offert.

Il le recrache et le repousse en pleurant. Sa vidéo est entrecoupée de gros plans de la nourriture que Paige a essayé de lui faire manger.

Vers la fin du TikTok, le petit garçon est montré avec un sonde d’alimentation dans son nez.

“C’est comme s’il faisait une grève de la faim complète”, a déclaré Paige à Insider.

La mère célibataire d’Essex, en Angleterre, ne parle pas dans sa vidéo TikTok, mais elle contient des observations écrites. Elle exprime sa frustration envers les gens, y compris certains professionnels de la santé, qui ont offert des conseils qui, selon elle, n’étaient pas “utiles”.

“Malheureusement, ce n’est qu’après que Harley est tombé tellement malade qu’il a dû être hospitalisé qu’ils m’ont vraiment pris au sérieux”, a déclaré Paige. “Ils n’avaient pas d’autre choix que de faire quelque chose.”

Elle a dit qu’avant que son fils ne soit admis à l’hôpital, elle était constamment refoulée. Même les diététiciens pédiatriques diraient des choses comme “Tous les tout-petits sont difficiles”, “Ce n’est qu’une phase” et “Il mangera quand il voudra”.

La mère de 24 ans a déclaré que les médecins lui avaient diagnostiqué une allergie aux produits laitiers peu de temps après sa naissance avec un poids santé de 6 livres et 7 onces.

Il a bu des laits alternatifs comme les flocons d’avoine, et lorsqu’il s’est « sevré » du lait maternisé à l’âge de 7 mois, il était sur la bonne voie en termes de croissance. En vieillissant, Paige a déclaré qu’il mangeait avec plaisir la nourriture pour bébé en purée typique.

“Il aimait la nourriture et mangeait tellement”, a déclaré Paige. Elle a dit qu’à un moment donné, Harley était dans le 75e centile pour le poids. “Il avait l’air si potelé.”

Les médecins ont été déconcertés par le refus de Harley de manger

Mais il y a eu un changement radical quand Harley avait environ 14 mois. C’est à cette époque, a déclaré Paige, qu’il a développé une série d’infections des voies respiratoires. « C’était une infection pulmonaire après une infection pulmonaire », et il « toussait au point de vomir ».

“C’était très stressant de le voir souffrir”, a déclaré Paige.

On lui a prescrit des stéroïdes, mais Paige, qui travaille comme barman, est devenue de plus en plus préoccupée par sa perte de poids spectaculaire. “Il a commencé à laisser tomber des dîners et des collations”, a-t-elle déclaré. “J’avais peur qu’il reçoive suffisamment de nourriture.”

Les médecins lui ont administré un spray pour la gorge au cas où le problème serait causé par une douleur, mais Paige a déclaré que le problème persistait. “Personne ne savait vraiment quoi faire”, a-t-elle déclaré. Elle a dit que son poids était enregistré dans le 7e centile.

En août 2021, il avait perdu plus de 2 livres. Paige l’a emmené chez un gastro-entérologue, qui a fait subir à Harley une batterie de tests, mais le médecin n’a pas pu trouver de raison aux problèmes de Harley.

Pendant ce temps, tout comme elle le fait dans sa vidéo TikTok, Paige a tout mis en œuvre pour persuader son tout-petit de manger. Elle a essayé de lui donner des pâtes, du blanc de poulet, des légumes, de la purée, du pain et des craquelins, mais il les a tous refusés.

“Je lui ai donné tous les types de nourriture sous le soleil dans l’espoir qu’il l’essaiera”, a-t-elle déclaré. “Mais il ne le ferait pas.”

Parfois, Harley, qui a également des problèmes sensoriels, peut avaler une infime quantité de nourriture comme des pépites de poulet hachées. Mais il les “abandonnait rapidement et nous revenions à la case départ”, a déclaré Paige.

Elle a dit qu’elle était souvent fréquentée par le personnel médical qui disait des choses comme : « C’est ton premier ? », suggérant qu’elle était une mère trop anxieuse et inexpérimentée. “J’avais l’impression d’être ignorée et que personne ne m’écoutait.”

Les choses ont tellement mal tourné que Harley a été admis à l’hôpital. Son poids était tombé en dessous de 22 livres. Pourtant, les médecins ont continué à lutter avec un diagnostic. Il a eu plus de tests sanguins et de tests gastro-intestinaux, mais les résultats sont revenus normaux.

“Il était si faible qu’il dormait 23 heures par jour”, a déclaré Paige à propos du mois de Harley à l’hôpital en février de cette année. “Quand il était éveillé, il restait allongé dans le lit, regardant dans le vide et apathique.”

Une sonde d’alimentation a aidé le petit garçon à reprendre du poids

Un autre gastro-entérologue a finalement pris en charge le cas de Harley et a reconnu la gravité du problème.

Le bambin a été mis sous sonde d’alimentation et renvoyé. Il a ensuite pris du poids – il pèse maintenant 28 livres en bien meilleure santé – mais il reste sans diagnostic. Paige a déclaré qu’il avait été référé à l’hôpital Great Ormond Street, l’un des principaux hôpitaux pour enfants du Royaume-Uni, pour des tests supplémentaires.

“Nous voulons juste des réponses”, a-t-elle déclaré, notant que Harley avait récemment montré une certaine amélioration en mangeant de petites quantités d’aliments solides.

Elle a dit qu’il avait également retrouvé son énergie, et malgré le tube d’alimentation limitant ses mouvements, il “rebondissait” à nouveau.

Pendant ce temps, elle est bombardée de conseils non sollicités de TikTokers qui ont vu sa vidéo virale. Une personne a écrit : « Donnez-lui simplement de la nourriture et partez. Le nutritionniste amateur a poursuivi : “S’il veut manger, il mangera.”

Mais Paige, qui a dit qu’elle était frustrée par certains des commentaires “sans instruction”, a déclaré que la plupart des abonnés l’avaient soutenue.

“J’ai entendu des parents d’enfants qui sont comme Harley”, a déclaré Paige. “Si notre histoire n’aide qu’un seul enfant, ça vaut la peine de la raconter.”