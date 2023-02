Un ballon espion et des objets non identifiés placent la Chine au centre de la menace

Mercredi, les sénateurs recevront leur deuxième briefing en deux semaines sur la menace militaire croissante posée par la Chine, un problème qui émerge rapidement comme le plus grand domaine de préoccupation partagé entre les républicains et les démocrates à Capitol Hill.

Certains législateurs et experts voient dans l’escalade des tensions avec la Chine l’aube d’une nouvelle guerre froide qui nécessitera une augmentation importante des dépenses militaires et technologiques pour les bombardiers furtifs, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les technologies de communication.

Il y a également une pression croissante parmi les législateurs pour sévir contre TikTok, dont le siège est à Pékin, et contre les cyberopérations chinoises qui ont récolté des millions d’informations personnelles d’Américains.

Les législateurs affirment que le vol d’un ballon de surveillance chinois à travers l’Alaska et la zone continentale des États-Unis a révélé une lacune inquiétante dans les défenses aériennes américaines et révélé un manque général de préparation à un conflit militaire avec la Chine.

“Il y a une vague croissante d’inquiétudes et c’est bipartisan sur le danger clair et présent que représente la Chine en ce moment”, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.).

Blumenthal a déclaré que le moment du vol du ballon à travers les États-Unis quelques jours avant que le secrétaire d’État Antony Blinken ne se rende à Pékin pour rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères était une démonstration “d’arrogance et d’imprudence” chinoises.

Les sénateurs vétérans disent qu’ils ont un sentiment de déjà-vu qui leur rappelle la mentalité à Washington et dans tout le pays pendant la guerre froide, qui a duré quatre décennies de tensions militaires et économiques entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique.

« Je me souviens quand des choses qui étaient communistes ou soviétiques étaient suspectes. Je pense que la Chine est en train de traverser en ce moment à cause de sa décision de soutenir [Russian President Vladimir] Poutine en Ukraine », a déclaré le whip démocrate du Sénat Dick Durbin (Illinois), qui a noté que certains pays d’Europe de l’Est perdaient leur enthousiasme pour les investissements chinois à cause de la guerre.

Durbin a déclaré « qu’il ne fait aucun doute » que le Congrès se concentre davantage sur la menace posée par la Chine.

“Cela suscite des inquiétudes car je me souviens de l’époque de la guerre froide. C’est une situation différente, mais c’est le genre de chose que les États-Unis ne peuvent pas et ne doivent pas ignorer », a-t-il déclaré.

Les sénateurs ont également exprimé leur frustration lundi face au manque d’informations sur trois autres objets que des avions de combat américains ont abattus au-dessus de l’Alaska, du Canada et du lac Huron ces derniers jours.

“L’administration n’a toujours pas été en mesure de divulguer des informations significatives sur ce qui a été abattu. Que se passe-t-il dans le monde ? » Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), A demandé au Sénat.

Les sénateurs doivent recevoir deux briefings classifiés cette semaine.

Le premier mardi à 10 heures portera sur les objets non identifiés abattus vendredi, samedi et dimanche.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes lundi “nous ne savons pas à qui ils appartiennent”.

Le deuxième briefing aura lieu mercredi à 15 heures et portera plus largement sur les relations américano-chinoises.

«Je pense qu’ils vont probablement approfondir un peu plus leur relation, en particulier à la lumière de ce qui se passe. Il s’est passé beaucoup de choses depuis le dernier briefing de la semaine dernière, vous avez trois autres ballons qui ont été abattus », a déclaré le whip républicain du Sénat, John Thune (SD).

Thune a déclaré que la menace posée par la Chine est désormais l’un des principaux problèmes de Capitol Hill.

“Si vous ne maîtrisez pas la sécurité nationale, le reste n’est que conversation”, a-t-il déclaré. “C’est très haut sur la liste.”

Les sénateurs et les experts politiques se demandent si les États-Unis auraient la capacité d’envoyer suffisamment d’armes à Taïwan pour combattre une invasion chinoise étant donné la pression exercée par le soutien à la guerre en Ukraine sur les stocks américains.

« Je ne pense pas que nous soyons prêts. Nous devons nous préparer », a déclaré le sénateur John Cornyn (Texas), conseiller auprès de la direction du GOP au Sénat, lorsqu’on lui a demandé si le Pentagone aurait des difficultés à armer Taïwan et l’Ukraine dans deux conflits régionaux distincts sans compromettre la préparation militaire américaine.

Michael O’Hanlon, directeur du Strobe Talbott Center for Security, Strategy and Technology de la Brookings Institution, a souligné que les États-Unis dépensaient déjà “un peu plus pour la défense maintenant que nous ne le faisions pendant la guerre froide en dollars ajustés à l’inflation”. .”

Mais il s’attend à ce que le budget de la défense continue de croître malgré les récents appels à la réforme fiscale sur Capitol Hill.

“Je m’attends à ce que des augmentations soutenues du budget de la défense d’une ampleur au moins modeste aient toujours du sens et puissent encore se produire malgré l’ampleur de la dette et du déficit”, a-t-il déclaré.

O’Hanlon a déclaré qu’« une bonne partie de ce que nous avons fait depuis cinq ans » pour augmenter le budget du Pentagone visait à dissuader l’agression chinoise.

D’autres experts politiques affirment qu’il reste encore beaucoup à faire pour contrer les ambitions mondiales de la Chine.

“Ce que l’incident du ballon a vraiment mis à nu, c’est à quel point nous ne sommes pas sur notre jeu”, a déclaré Danielle Pletka, chercheuse principale en études de politique étrangère et de défense à l’American Enterprise Institute.

“Je pense que cela a été un grand signal d’alarme”, a-t-elle déclaré. « Notre espoir est que ce soit une guerre froide. De la façon dont la Chine semble planifier, il ne semble pas qu’il fasse froid.

« La Chine a l’intention de créer un monde qui est asservi aux intérêts de la Chine », a-t-elle ajouté. “C’est un combat idéologique comme c’était le cas avec l’Union soviétique, c’est aussi un combat très nationaliste parce que le dogme communiste chinois est peut-être robuste, mais en fin de compte, ils sont aussi très agressivement nationalistes.”

Les législateurs devraient intensifier les discussions sur le renforcement de la posture militaire américaine dans le Pacifique et les alliances avec les pays asiatiques pour contenir la Chine et réduire la dépendance de l’économie américaine à la technologie et aux produits chinois.

“Il ne fait aucun doute que nous devons investir davantage, mieux et plus intelligemment dans la défense”, a déclaré Pletka.

Elle a également cité les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et la nécessité de “clarifier nos alliances”.

“La réalité est que tant que la Chine fait partie de notre chaîne d’approvisionnement technologique, l’idée que nous développons en quelque sorte une sorte d’indépendance est ridicule”, a-t-elle ajouté. « Nous devons découpler les industries stratégiques.

Le sénateur Thom Tillis (NC), conseiller auprès de la direction républicaine du Sénat, a déclaré que la pandémie de COVID-19 révélait une dépendance excessive aux importations chinoises.

“Nous ne pouvons pas oublier où nous étions il y a deux ans au plus fort de COVID”, a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas de devenir autosuffisants, mais de ne pas dépendre de cette partie du monde.”

Tillis a déclaré qu’au sommet de l’OTAN de l’année dernière à Madrid, “le” concept stratégique “a noté la Chine à plusieurs reprises après ne l’avoir jamais identifiée comme une menace pour les pays de l’OTAN”.

Lien source