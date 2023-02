Un ballon espion chinois survole l’espace aérien américain, selon le Pentagone | Nouvelles américaines

L’armée américaine suit un ballon espion chinois présumé qui a survolé le nord-ouest de l’Amérique ces derniers jours.

Un haut responsable de la défense a déclaré que NOUS a une “très grande confiance” que le ballon survolait des sites sensibles pour collecter des informations.

“Il est clair que l’intention de ce ballon est de surveiller”, a déclaré le responsable.

Il a été repéré au-dessus de Billings, Montana, mercredi – près de l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires des États-Unis à la base aérienne de Malmstrom.

Il a également survolé les îles Aléoutiennes, au large de Alaskaet à travers Canada.

Le ballon se trouve toujours dans l’espace aérien américain, mais les responsables ont refusé de dire où il se trouve actuellement.

Ils ont reconnu qu’il opérait au-dessus du trafic aérien civil et au-dessous de “l’espace extra-atmosphérique”, mais ont refusé de dire à quelle hauteur il volait.

Les chefs militaires et de la défense ont envisagé de tirer le ballon du ciel, mais ont décidé de ne pas le faire en raison du risque potentiel pour la sécurité lié à la chute de débris.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a convoqué une réunion de hauts responsables militaires et de la défense pour examiner le profil de menace du ballon et les réponses possibles, qui ont été présentées au président américain. Joe Biden mercredi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:31

Comment une guerre Chine-Taiwan pourrait-elle nuire à l’économie ?



Les États-Unis se sont engagés Chinois fonctionnaires “d’urgence” et communiqué la gravité de la situation.

Lire la suite : Mike Pompeo : la Chine « veut la domination mondiale et représente une plus grande menace que Vladimir Poutine »

Un porte-parole du Pentagone a déclaré: “Le gouvernement des États-Unis a détecté et suit un ballon de surveillance à haute altitude qui se trouve actuellement au-dessus de la zone continentale des États-Unis. Nous continuons à le suivre et à le surveiller de près.

“Une fois que le ballon a été détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles.”

La Chine et les États-Unis ont connu des tensions ces derniers temps, s’affrontant au sujet du bilan de Taïwan et de la Chine en matière de droits de l’homme et de son activité militaire en mer de Chine méridionale.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken devrait se rendre en Chine dans les prochains jours.

On ne sait pas si cela affectera ses projets de voyage, ce que le Département d’État n’a pas officiellement annoncé.