Un ballon espion chinois présumé a survolé l’espace aérien canadien: sources

Le ballon de surveillance chinois présumé qui a été retrouvé flottant au-dessus de sites militaires sensibles dans l’ouest des États-Unis avait été suivi par le gouvernement canadien depuis le week-end dernier alors qu’il traversait l’espace aérien canadien, ont déclaré des sources à CTV News.

Les responsables canadiens n’ont pas déclaré publiquement si l’énorme ballon à haute altitude était entré dans l’espace aérien canadien. Mais des sources ont déclaré à CTV News qu’il était passé au-dessus de l’Arctique canadien, de l’Alberta et de la Saskatchewan avant d’être repéré au-dessus du Montana jeudi, alors qu’il survolait un site de lancement nucléaire. Des sources ont déclaré à CTV News qu’il avait été suivi tout le temps qu’il se trouvait dans l’espace aérien canadien.

Après avoir été signalé par Norad, l’agence conjointe américano-canadienne responsable de la défense aérienne dans les deux pays, des avions de combat américains ont enquêté sur le ballon et ont déterminé qu’il n’était équipé d’aucune arme, mais était équipé de caméras haute résolution.

Même si les responsables canadiens étaient au courant du ballon depuis le week-end, le ministère de la Défense nationale n’a confirmé qu’il avait suivi le ballon tard jeudi soir, après que les États-Unis aient annoncé l’avoir repéré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le public n’avait jamais été informé de l’existence du ballon avant son entrée dans l’espace aérien américain, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a cité la sensibilité du moment de l’information.

« Nous devons trouver cet équilibre et nous assurer que nous ne compromettons en aucune façon nos opérations et les techniques que nous utilisons pour protéger les Canadiens. Mais nous sommes francs quant à ce que nous devons faire et quand nous pouvons partager ces informations », a-t-il déclaré vendredi à Power Play de CTV News Channel.

“Nous le faisons, et nous travaillons également en étroite collaboration avec nos alliés sur ce front. Et nous continuerons de le faire afin de pouvoir protéger notre périmètre, notre souveraineté et notre sécurité nationale.”

Une déclaration du ministère de la Défense a également mentionné qu’il surveillait un “deuxième incident potentiel”, mais n’a pas donné plus de détails. Des sources ont déclaré à CTV News qu’un objet plus petit pourrait avoir été libéré du ballon, ce qui pourrait présenter un risque pour les avions. Un avis de vol a été émis aux pilotes de l’Alberta et de la Saskatchewan en réponse.

Des sources ont également déclaré à CTV News que les services de renseignement américains connaissaient un total d’au moins quatre de ces ballons en provenance de Chine envoyés dans d’autres pays, au-delà de celui actuellement au-dessus des États-Unis.

Cet incident survient à un moment de tensions accrues entre la Chine et l’Occident. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le ballon venait de Chine et s’est excusé pour son entrée dans l’espace aérien américain, mais a insisté sur le fait que le ballon était utilisé à des fins de recherche civile plutôt que d’espionnage.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devait se rendre à Pékin vendredi pour des pourparlers à enjeux élevés, mais la visite a été brusquement annulée. Affaires mondiales Canada (AMC) a également annoncé avoir convoqué l’ambassadeur de Chine, Cong Peiwu.

“L’ambassadeur de Chine au Canada a été convoqué par des responsables d’Affaires mondiales Canada”, a déclaré vendredi la porte-parole du GAC, Charlotte MacLeod, dans un communiqué. “Nous continuerons à exprimer vigoureusement notre position aux responsables chinois par le biais de multiples canaux.”



Avec des fichiers du correspondant de CTV National News sur la Colline du Parlement Kevin Gallagher, de l’Associated Press et de la Presse canadienne.